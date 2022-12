C’est l’une de ces affaires qui ne plaisent pas, mais que la presse est obligée de traiter malgré tout. L’affaire Sonko Adji Sarr va-t-elle enfin connaître son épilogue le 6 décembre prochain ? Pour les dizaines de morts et les nombreux blessés, il le faudrait bien. Et surtout, on souhaite que la Justice appuie un peu sur l’accélérateur, pour permettre au pays d’en finir avec cette Sweet de scandales !