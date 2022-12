Peut-on encore parler de respect dans ce pays ? Il faut penser que non. C’est devant toute l’Assemblée nationale et le gouvernement que le maire de Dakar Barthélemy Dias s’est autorisé à ternir la réputation de sa collègue députée déjà éprouvée par les coups qu’elle a reçus il y a quelques jours. L’usage d’insultes et d’insanités a fait place, chez nos politiciens, majorité comme opposition, aux débats d’idées. A celui qui aura le dard le plus mortel, revient le bonnet d’âne.