La nomination du président et des nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome (Cena) est, au regard du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, un acte légal qui ne viole aucune disposition communautaire. Le Ministre s’exprimait ainsi, lors de la 5ème session du Comité de médiation et de sécurité de la Cedeao tenue à Abuja.Par Justin GOMIS –

Le remplacement des membres de la Cena (Commission électorale nationale autonome) a suscité une vague de réactions dans les rangs de l’opposition. Mais le professeur Ismaïla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, n’y voit aucun inconvénient. Pour l’actuel chef de la diplomatie sénégalaise, «il s’agit d’un acte légal ne violant aucune disposition communautaire, pris par l’Autorité compétente, le mandat des membres en question ayant expiré».

D’ailleurs, il a tenu à rassurer le comité du bon déroulement du processus électoral au Sénégal et de la tenue de l’élection présidentielle à date échue.

D’après l’ancien ministre de la Justice, «une mission d’information préélectorale s’est déroulée fin novembre 2023 au Sénégal, constatant le déroulement normal du processus actuel, notamment la collecte des parrainages par les différentes parties concernées». Le professeur agrégé en droit constitutionnel, s’est exprimé depuis Abuja, au Nigeria, où il a pris part à la 5ème session du Conseil de médiation et de sécurité de la Cedeao, qui porte sur la situation politique et sécuritaire de la région, ainsi que les transitions politiques au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, ainsi que le processus électoral au Ghana et au Sénégal, en particulier.

