Dans un combat royal âprement disputé hier à l’Arène nationale et organisé par Jambaar Productions, Modou Lô a conservé son titre de Roi des arènes en s’imposant devant Siteu, qui a concédé plus d’avertissements (3 contre 2).

Mais il faut reconnaître que les choses n’ont pas été faciles pour le Roc des Parcelles Assainies, qui a buté sur un Siteu très tactique et qui a surtout utilisé la défensive pour tenter d’avoir son adversaire à l’usure.

Très offensif, Modou Lô a pourtant bousculé le lutteur de Diamaguène qui, paradoxalement, a bien résisté, envoyant même son adversaire chez Ardo, deux fois.

Le tournant du combat, c’est quand les deux lutteurs se sont accrochés à hauteur des sacs de sable. Chacun d’eux ayant réclamé la victoire, avant que l’arbitre ne les ramène dans l’enceinte.

Trop défensif, Siteu a manqué d’audace pour n’avoir pas attaqué une seule fois fois Modou Lô. Une stratégie qui a amoindri ses chances de succès.

Après avoir terrassé Ama Baldé (5 novembre 2023) et Boy Niang 2 (1er janvier 2024), Kharagne Lô est venu à bout de Siteu. Reste à savoir quelle sera la suite pour ce Roi invaincu qui a crié sur tous les toits qu’il veut partir à la retraite avec «sa» couronne.

ambodji@lequotidien.sn