Venu présider la cérémonie de clôture de l’atelier de formation des nouveaux députés élus sur la liste Pastef, Ousmane Sonko n’a pas manqué de les sensibiliser sur les urgences de l’heure et de les inviter à rehausser le niveau de l’institution parlementaire durant la XVème législature.Par Alioune Badara CISS –

Pour un nouveau type de député avec la XVème législature. Tel semble être le slogan de Ousmane Sonko. Selon la tête de liste nationale de Pastef, qui a présidé la cérémonie de clôture qui marque la première étape de la formation des nouveaux députés élus sur la liste Pastef, hier à Saly Portudal.

«Ils semblent avoir tous apprécié toutes les thématiques dans lesquelles toutes ces questions ont été abordées, et c’est une formation qui sera suivie, s’il plaît à Dieu, par d’autres. Si on a fait ça, c’est pour mettre l’accent sur l’importance que nous accordons à cette institution, qui me semble être centrale, qui me semble être les poumons de vie démocratique d’un pays. C’est pourquoi j’avais dit sur le débat qui avait été agité sur le statut du chef de l’opposition que c’est la Représentation parlementaire qui détermine le statut du chef de l’opposition. Parce que le débat politique se tient d’une manière continue au-delà des élections à l’Assemblée nationale», a indiqué Ousmane Sonko.

D’ailleurs, il considère que l’Assemblée nationale doit enfin être rehaussée au niveau où elle devait être depuis très longtemps, «indépendamment de la convergence des identités politiques entre les colorations politiques, entre l’Assemblée nationale et l’Exécutif, car les députés sont, avant tout, les députés du Peuple. Et au-delà de la configuration, le député est là pour servir un projet. Le projet que nous avons tous en commun et pour lequel nous nous sommes beaucoup battus».

«Les gens comprennent bien les enjeux qui devront être fidèles à ce projet, doivent toujours être au service du projet, c’est-à-dire être au service du Peuple sénégalais», a souligné le chef de file des nouveaux parlementaires de la majorité.

Toutefois, Ousmane Sonko espère que cette XVème législature réconciliera les Sénégalais avec l’organe parlementaire, «qui est perçu comme un lieu d’applaudissements, et surtout qu’aucun de ces députés n’oublie pourquoi il a été élu et envoyé à l’Assemblée nationale», a précisé Ousmane Sonko.

A l’en croire, il n’avait pas envisagé de faire une sortie tout de suite, car il attendait la proclamation définitive officielle des résultats par le Conseil constitutionnel pour s’adresser aux Sénégalais, pour les remercier d’abord de la confiance qu’ils ont accordée à la liste de Pastef, mais également pour dégager un certain nombre d’orientations. «Les vrais leviers de la gouvernance nous ont été confiés pour dégager un certain nombre d’orientations pour les semaines et mois à venir. Mais c’était impor­tant d’organiser cet atelier. Les échos qui me sont rapportés par l’ensemble des députés sur les différentes sessions nous rassurent. On se réunira régulièrement pour faire ce genre d’exercice, pour que l’Assem­blée nationale puisse se hisser à la hauteur et rattraper le gap qui fonde cette impression d’asymétrie avec l’Exécutif et qui l’empêche de pouvoir jouer le rôle qui est attendu, c’est-à-dire le rôle de contre-pouvoir quand il le faut, c’est-à-dire le rôle d’accompagnement et d’exécution des politiques pu­bliques par le vote de la loi de finances, par une loi ordinaire, mais également par un certain nombre de mesures d’accompagnement», a assuré la tête de liste nationale de Pastef.

Il a aussi souligné que, «vu le contexte et la configuration de choses, les députés doivent s’attendre à une accélération des sessions de l’Assemblée nationale pour pouvoir voter la Loi des finances initiale avant le 31 décembre et accélérer avec beaucoup d’autres projets (de loi), qui sont déjà préparés et qui n’attendent que l’installation de l’Assem­blée nationale».

Après avoir gagné les élections législatives anticipées du 17 novembre dernier en obtenant 130 sièges à l’Assemblée nationale, le parti Pastef n’a pas perdu de temps pour former ses députés avant leur installation. La cérémonie de clôture a eu lieu hier à Saly Portudal où les députés ont été réunis pendant deux jours pour se pencher sur des thématiques liées à l’Assemblée nationale, à l’installation du Bureau et des autres commissions de l’Assem­blée nationale, au vote de la Loi de finances, au contrôle de l’action du gouvernement et à la Haute cour de justice, entre autres.

abciss@lequotidien.sn