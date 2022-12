Par Alioune Badara CISS (Correspondant) – La Comptabilité publique et trésor va vers une grande réforme. En ce sens, des projets de textes sont soumis à l’autorité à la suite des travaux de réflexion menés suivant une démarche participative avec l’implication de toutes les parties prenantes du Trésor, y compris l’Amicale des contrôleurs du Trésor (Acts), selon le coordonnateur de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor, qui présidait le week-end dernier, la 5e Assemblée générale de l’Acts.

Cheikh Ndiaye explique que «les choix retenus à travers ces textes portent notamment sur la création de directions comptables ministérielles, afin d’assurer l’alignement stratégique de la Dgcpt aux effets de la déconcentration de l’ordonnancement marqués par la multiplication des ordonnateurs et une plus grande célérité des opérations précédant la phase de paiement des dépenses. Les options de réorganisation des services du Trésor portent également sur la séparation des fonctions de Trésorier général et d’agent comptable central du Trésor (Acct)».

Cette mesure, d’après l’inspecteur du Trésor, «s’impose au regard des enjeux du moment, en ce sens qu’elle permettra d’assurer une gestion optimale de la trésorerie pour favoriser le développement de la fonction bancaire du Trésor et une meilleure couverture des besoins de trésorerie de l’Etat et des autres organismes publics.

En d’autres termes, la séparation des fonctions de Trésorier général et d’Acct facilitera, entre autres, l’achèvement de la mise en place du compte unique du Trésor, et la promotion d’une bonne gouvernance dans la gestion des organismes du secteur parapublic et de tous les autres organismes publics bénéficiant du concours financier de l’Etat». D’ailleurs, il a déclaré que la réforme de la Trésorerie générale permettra également de renforcer la qualité des services rendus aux collectivités territoriales, à travers notamment la couverture de leurs besoins de trésorerie et un appui plus consistant en termes d’avance de trésoreries pour celles qui en auraient besoin.

Se réjouissant de la contribution de l’Acts à ce projet de réforme, à la lutte contre le Covid-19… M. Ndiaye a exhorté les contrôleurs du Trésor à rester unis et solidaires pour consolider les acquis du cycle finissant…

Pour lui, «la réalisation de ce futur voulu pour la Dgcpt passe par la maîtrise des enjeux relatifs à la digitalisation des procédures métiers et au renforcement de la sécurité informatique, l’amélioration de l’offre de services offerts aux collectivités territoriales et à la réalisation des objectifs déclinés à travers la loi d’orientation 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l’Etat et au contrôle des personnes morales bénéficiant du concours financier de la puissance publique. La modernisation du Trésor implique également, la gestion dynamique de la Trésorerie, le développement du capital humain et l’adaptation organisationnelle des services du Trésor».

