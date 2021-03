Ousmane Tounkara et Assane Diouf, même combat, même méthode, mêmes accusations et même dénouement. Accusé de terrorisme depuis son arrestation le 15 mars dernier aux Etats-Unis suite à une plainte de l’Etat du Sénégal, celui qui se «définit comme activiste», va être expulsé des Etats-Unis. Selon Emédia, ses avocats ont jusqu’au 27 avril prochain pour faire appel et prouver que le mis en cause n’est pas un terroriste. Il revoit le juge le 11 mai pour une notification définitive. Insulteur public comme Assane Diouf, Ousmane Tounkara avait été dans le viseur de l’Etat du Sénégal après ses appels sur les réseaux sociaux, à brûler les maisons d’autorités, lors des dernières manifestations. Il avait déjà été arrêté en 2015 pour des faits de vol de voitures de luxe.