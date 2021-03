Pr Didier Raoult, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée infection à Marseille, en visite à Dakar, a été reçu par le Président Macky Sall hier et élevé Commandeur dans l’ordre national du Lion. Dans sa déclaration, il salué le travail du Comité national de gestion des épidémies. Selon lui, il a été «meilleur que celui de la France dans la prise de décision. Il est de très haute qualité. Nous n’avons pas la même chose en France. Donc, les décisions politiques prises ici sont beaucoup plus lucides que celles qui ont été prises en France, notamment via l’hydroxychloroquine. Et tout le monde sait qu’il n’est pas toxique.»