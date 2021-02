L’affaire de Pathé Baldé, frère du célèbre lutteur Ama Baldé, a été vidée hier par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès. Le malfrat et ses camarades, Nar Bâ Fall, Samba Diouf et Ibrahima Ndiaye, poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes, de violence et de moyen de locomotion, ont écopé d’une peine de 8 ans de prison. La Chambre criminelle a retenu le délit d’association de malfaiteurs et a disqualifié les autres charges contre la bande. Le grand-frère du lutteur, Ama Baldé, placée sous mandat de dépôt en 2017, est le cerveau des multiples agressions de touristes à la station balnéaire de Saly. Lui et ses camarades, armés de couteaux, ont, en effet, arraché le sac d’un couple de blancs qui contenait des bijoux, dont une chaîne en or assortie de diamant et 40 mille francs Cfa, devant la résidence de Plein Sud 2 à Saly.

C’était dans la nuit du 10 février 2017, aux environs de 23 h. Après leur forfait, ils se sont enfuis à bord d’un taxi jaune noir. Dénoncés aux pandores de la Brigade spéciale de la gendarmerie de Saly, ces derniers ont aussitôt établi un périmètre de sécurité et mis à contribution les éléments en faction aux différents points stratégiques de la station balnéaire. Une stratégie payante, puisque les 4 malfaiteurs ont été interpellés, après une vive résistance, dans la même nuit aux environs de 3 h du matin, sur la bretelle de contournement Saly-Ngaparou. Ils essayaient de regagner Dakar, en contournant la Route nationale. Devant la barre, le 9 décembre 2020 dernier, les quatre malfrats avaient nié les faits qui leur sont reprochés. Des faits jugés graves par le maître des poursuites qui avait requis 15 ans de prison ferme et une amende de trois millions à la bande de Pathé Baldé.