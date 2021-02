«Ayez ‘’une alimentation numérique équilibrée’’ : utilisez bien votre temps en ligne avec un mélange d’activités qui comprend l’apprentissage, la création et la navigation de manière positive.» «Sur internet les gens ne sont pas forcément ceux qu’ils prétendent être. Faites donc attention à qui vous parlez.» Ce sont entre autres les messages sur la couverture de cahiers destinés aux élèves. L’objectif étant de contribuer au renforcement de la sensibilisation des enfants sur la cybersécurité. «Nous devons outiller les enfants et inviter les jeunes à réfléchir aux conséquences de leurs actes sur internet», a indiqué mardi Yankhoba Diattara, ministre de l’Economie numérique et des télécommunications. Il procédait à la remise de cahiers destinés à la sensibilisation sur les méfaits du numérique. «La remise de 5000 cahiers et Tp personnalisés au ministère de l’Education nationale s’inscrit dans ce cadre», a-t-il dit. Le «Safer internet day», célébré le 9 février de chaque année depuis 2008, a été le prétexte de la cérémonie qui s’est tenue à la sphère ministérielle de Diamniadio. «Les cahiers qui vous sont remis contiennent des messages de sensibilisation pour promouvoir la culture de la cybersécurité chez les populations et particulièrement les enfants», a signifié M. Diattara au ministre de l’Education nationale, Mama­dou Talla. «Les enfants et les jeunes sont parmi les utilisateurs fervents des technologies mobiles et de l’internet, ce qui peut avoir un impact positif sur leur vie. Cependant les technologies mobiles peuvent être utilisées pour nuire», a mis en exergue le ministre de l’Economie numérique. C’est d’ailleurs la première fois que le ministère met officiellement à profit cette journée célébrée dans plus de 110 pays. Pour Yankhoba Diattara, il est question d’arriver à un internet sûr et responsable s’inscrivant dans la stratégie nationale de cybersécurité du Sénégal «SNC 2022» déjà élaborée. «Un meilleur internet est aussi un internet sans crainte avec des plateformes web et réseaux sociaux régulés et organisés afin de garantir à tous une liberté d’expression dans un pays démocratique mais également dans le respect des droits de chaque citoyen», a-t-il noté tout en faisant de la problématique de la protection des enfants sur le net un impératif. Mamadou Talla a salué la belle coopération entre les deux ministères, matérialisée à nouveau par ce don qui va inciter les bénéficiaires à utiliser sainement l’internet. «L’internet est une chance mais faudrait-il l’encadrer», a-t-il ainsi noté. Le problème en vue demeure pour autant la distribution des cahiers compte tenu de l’écart considérable entre le nombre d’élèves et le stock de 5000 cahiers disponibles.