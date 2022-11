Le désenclavement de la commune de Kolda est une réalité. Ce territoire, traversé par le bras du fleuve, va connaître une jonction grâce à la construction d’un pont qui va faciliter la mobilité.

Par Aladji BADJILANG – Un grand ouf de soulagement pour les populations de Kolda, précisément du quartier Hiléle et environs. Avec la mise en circulation d’un pont d’au moins 60 mètres de long sur le bras du fleuve Casamance, la joie des populations est grande. Pour Mame Boye Diao, «ce pont permet non seulement de désengorger la circulation à Kolda vers le centre-ville, mais aussi et surtout faciliter la mobilité des populations du quartier Hiléle et environs surtout». Il va surtout permettre de renforcer les flux commerciaux avec l’évacuation beaucoup plus facile des produits agricoles et maraîchers qui pourrissaient dans la zone à cause des moyens de communication en mauvais état.

Avant l’érection de ce pont au cœur de la capitale du Fouladou, les populations avaient construit un pont de fortune pour assurer «les déplacements qui se faisaient dans des conditions difficiles avec parfois des cas de morts par noyade au cours des traversées».

La construction de ce pont de Hiléle a été initiée dans le cadre du programme «Kolda indépendance 2006». Un vieux souvenir pour ces habitants grâce à l’Etat du Sénégal qui a initié de vastes projets de construction de ponts et autoponts au Sénégal, avec l’entreprise Matière SAS. D’ailleurs, avec un coût global de près d’un milliard de francs Cfa, les travaux sont aussi exécutés par Ageroute Sénégal. Un pont stratégique pour la mobilité des populations et la circulation des biens et marchandises. De l’avis de Cheikh Tidiane Thiam, ingénieur responsable des ouvrages à Ageroute, ce joyau est une aubaine pour les populations en ce sens qu’il réunit le peuple de la commune de Kolda qui peut facilement sortir et revenir sans aucun embouteillage. Ajoutant que l’économie va connaître un boom avec la circulation des marchandises venant d’autres localités vers Kolda.

