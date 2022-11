Au total, trente chefs d’établissement et enseignants des Académies de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou ont pris part, mardi, à une formation sur l’éducation aux changements climatiques, à l’initiative de la Commission nationale sénégalaise pour l’Unesco, a constaté l’Aps. «Nous sommes à Ziguinchor pour partager avec les points focaux des écoles associées de l’Unesco sur la résilience au changement climatique. Nous voulons contribuer à l’implication active des communautés scolaires du réseau dans les stratégies de résilience et de lutte contre le changement climatique», a expliqué à des journalistes, la coordonnatrice du réseau des écoles associées de l’Unesco du Sénégal, Abibatou Sylla, lors de l’ouverture de l’atelier. Cette activité de deux jours est organisée sur le thème : «Résilience au changement climatique : les réponses des écoles associées de l’Unesco du Sénégal.»

Mme Sylla a fait savoir que les écoles associées de l’Unesco «portent les idéaux qui tournent autour des thématiques comme la diversité culturelle, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation au développement durable». «Il s’agit de former des enseignants de la Casamance à l’éducation aux changements climatiques. Nous constatons que dans toutes les actions qui ont contribué à la dégradation de l’environnement, celles de l’homme sont les plus importantes», a fait observer l’expert en éducation changement climatique, Bacary Sidi Ndiaye. Selon lui, «pour faire face à cette dégradation de l’environnement, il est important d’agir au niveau de l’homme pour inverser la tendance». «Les changements climatiques sont devenus une menace pour l’humanité», a ajouté Bacary Sidi Ndiaye, plaidant pour que cette dimension soit intégrée dans la formation initiale des enseignants du Sénégal. «La prise en charge des changements climatiques dans nos établissements scolaires est une opportunité. Cette rencontre va permettre à nos enseignants d’être formés et de pouvoir prendre en charge les changements climatiques à travers l’éducation de nos enfants dans les écoles et établissements de la Casamance», a salué la Secrétaire générale de l’Inspection d’académie de Ziguinchor, Fatou Cissé. «Nous voulons que les enfants prennent conscience que l’environnement se dégrade», a-t-elle dit.