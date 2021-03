L’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg) veulent faire de l’aéroport une référence en matière de gestion responsable des déchets. Pour cela, les directeurs généraux des deux entités ont signé une convention de partenariat.

Le directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass, Doudou Kâ, et le coordonnateur de l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg), Mass Thiam, ont signé en début de week-end une convention de partenariat pour la promotion de la propreté dans la plateforme aéroportuaire et la zone péri-aéroportuaire. Cette convention vise à obtenir zéro déchet dans l’enceinte de l’aéroport et au niveau des deux communes qui polarisent l’Aibd.

Le directeur général de l’Aibd veut ainsi traduire en acte le Programme zéro déchet, initié par le président de la Répu­blique. Lors de la signature de cette convention, Doudou Kâ a précisé que c’est lui qui a sollicité un partenariat avec l’Ucg pour la promotion de la propreté dans la plateforme aéroportuaire, mais aussi dans la zone péri-aéroportuaire des communes de Diass et de Keur Mous­seu.

A l’en croire, il se fonde sur le fait que cet aéroport doit refléter le nouveau Sénégal que le Président Macky Sall est en train de bâtir. «La propreté n’est pas seulement un défi du quotidien, ni un enjeu environnemental. Elle est fondamentalement un enjeu sanitaire, une exigence socio-culturelle, économique de haute portée pour l’image et le rayonnement de l’aéroport, mais aussi et surtout la marque. L’inter­vention de l’Ucg dans la zone aéroportuaire et péri-aéroportuaire est un élément important d’un des piliers du plan stratégique de l’Aibd qui est le premier hub aérien de la sous-région que nous venons de finaliser», s’est convaincu Doudou Kâ.

Mieux, ajoute M. Kâ, ce protocole propose une gestion alternative des déchets bien moins coûteuses en ressources que la gestion conventionnelle en cours dans la plateforme aéroportuaire, «parce que bâtie autour d’une véritable économie circulaire, basée sur la valorisation et le recyclage industriels des déchets avec une génération d’emplois locaux durables».

Il a aussi exhorté les jeunes des communautés voisines de l’aéroport à mettre en place un système efficace dans le périmètre couvrant la plateforme aéroportuaire. «A travers cette convention, l’Aibd crée surtout et avant tout de la croissance inclusive, en assumant sa responsabilité sociétale et en offrant des opportunités d’emplois et de revenus aux jeunes issus des localités impactées par le développement de l’aéroport. Nous réaffirmons l’engagement de l’aéroport à pleinement jouer son rôle en tant que représentant l’Etat du Sénégal dans la plateforme aéroportuaire, pour faciliter le travail à cette équipe de jeunes, de professionnels, afin d’atteindre l’objectif ‘’Aibd zéro déchet’’ dans le cadre du Pro­gramme ‘’Sénégal zéro déchet, Sénégal propre’’», a rassuré Dou­dou Kâ.

De son côté, le coordinateur de l’Ucg indique que cette convention va, dans la première phase, générer 53 emplois. Selon Mass Thiam, la mise en œuvre de ce programme s’appuie sur deux composantes essentielles, à savoir l’amélioration du système de gestion et la mobilisation des parties prenantes, et l’implication des communautés. «L’action que nous lançons va au-delà des limites de l’Aibd. Elle englobe aussi l’ensemble des localités qui entourent l’aéroport en termes d’implication et de recrutement du personnel ; ce qui est important dans le cadre de la territorialisation des emplois. Le directeur de l’Aibd a compris que cet aéroport est la vitrine du Sénégal, un pays de tourisme, et que c’est la première image qu’on montre aux étrangers qui débarquent dans le pays», soutient Mass Thiam.