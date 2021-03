L’éventualité de la délocalisation du stade Me Babacar Sèye avant sa reconstruction évoquée récemment par le maire Mansour Faye fait débat à Saint-Louis. L’idée d’un Centre d’affaires à la place divise les Saint-louisiens.

Le ministre des Infras­tructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a récemment évoqué l’idée d’une délocaliser du stade Me Babacar Sèye. En lieu et place, l’édification d’un Centre d’affaires et le stade reconstruit sur un autre site beaucoup plus grand. Une annonce du ministre, par ailleurs maire de la Ville, qui a fait l‘effet d’une bombe à Saint-Louis où une polémique s’est vite installée. Les partisans de la délocalisation et ceux du maintien du stade à son actuel emplacement se sont opposés parfois avec beaucoup de passion.

Pour certains, c’est tout un pan de l’histoire sportive de Saint-Louis qui risque de s’effondrer et donc de disparaître de la mémoire collective. Ces derniers n’ont pas manqué de dénoncer une volonté du maire de céder le stade à des hommes d’affaires aux desseins inavoués.

La famille de maître Babacar Sèye s’est aussi invitée au débat à travers une lettre ouverte adressée au maire et signée par maître Khalilou Sèye, fils de Me Babacar Sèye, dans laquelle les membres de la famille ont rappelé au maire le rôle joué par feu Babacar Sèye dans l’histoire politique et sportive de la ville. La famille a dans la même lancée rappelé au premier magistrat de Saint-Louis «que depuis que le stade Wiltord a été rebaptisé stade Maître Babacar Sèye, la famille du parrain reconnaissante s’est battue pour en faire un lieu d’épanouissement et de pratique saine de sport individuel et de sport de masse pour la jeunesse de Saint-Louis».

Un budget de 11 milliards Cfa dégagé par l’Etat pour

le nouveau stade

Ajoutant que toutes les éditions du Mémorial feu Maître Babacar Sèye s’y sont déroulées depuis l’an 2 000 jusqu’à la date de sa fermeture pour cause de vétusté. Pour toutes ces raisons évoquées plus haut, la famille Sèye a demandé solennellement au maire de renoncer à son projet d’érection d’un Centre d’affaires en lieu et place de la réhabilitation du stade mythique Maître Babacar Sèye dont le financement est déjà en place. Pour la famille, «justifier une telle option par l’exiguïté du site pour abriter un stade à la dimension de la ville de Saint-Louis paraît trop simpliste, voire réducteur, dès lors que les environs immédiats du stade ainsi que la configuration des lieux permettent d’envisager la mise en place du projet à l’intérieur même d’un complexe sportif construit sur le site du stade qui ne nécessitera aucune délocalisation».

Les travaux du nouveau stade devaient démarrer en mars 2020

Le stade Me Babacar Sèye bénéficie d’un budget de 11 milliards Cfa dégagé par l’Etat depuis plusieurs mois pour sa reconstruction aux normes internationales, la maquette du nouveau stade avait été présentée par Mansour Faye et l’entreprise en charge des travaux choisie suite à un appel d’offres. La date de démarrage des travaux avait été retenue une première fois, puis reportée. En décembre 2019, le ministre des Sports avait déclaré, lors d’une visite à Saint-Louis, que le chantier allait démarrer en mars 2020. Mais depuis lors les Saint-louisiens attendent.