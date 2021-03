Un «scandale». Par ce qualificatif, le Collectif de défense des intérêts de la commune de Thiènaba, a dénoncé «le détournement de 160 millions de franc Cfa» dans la gestion de la carrière de sable de Thiènaba par le maire Talla Diagne. Lors d’un face-à-face avec la presse, ce week-end, le collectif explique qu’«un trou énorme a été constaté au niveau des recettes annuelles provenant de l’extraction de sable dans la carrière sise au village de Keur Mory Dione en 2019, après la publication du compte administratif. Ce fut la stupéfaction dans la salle de délibération de la mairie lorsque le bilan annuel établissait un montant famélique de 600 mille francs Cfa». Ainsi et «se sentant enlisé dans le sable jusqu’à étouffement, le maire Talla Diagne, pour se donner de l’air, éjecta le gestionnaire. Sans doute, pensait-il avoir assez fait pour tuer dans l’œuf ce scandale». Mais, souligne Ndiaga Dieng, conseiller municipal, «c’était sans compter avec la détermination des conseillers municipaux, désireux de tirer au clair ce dossier sablonneux. Et c’est dans cette dynamique qu’une commission d’enquête, composée de sept conseillers municipaux, a été créée».

Laquelle commission poursuit-il, «a rendu son rapport le mercredi 24 mars 2021, après avoir effectué une descente de deux semaines dans la carrière. Et durant cette période, la commission s’était chargée de la gestion totale de la carrière de sable. Et la conclusion est sans appel, et révèle une vraie montagne de détournement de deniers publics. Car, en 11 jours de gestion, la commission d’enquête a obtenu presque le double de ce qu’a pondu l’équipe dirigeante du maire en un an. La somme de 1 056 000 francs Cfa a été ainsi déterrée, en seulement 11 jours. Ce qui donne dans l’année environ 23 000 040 franc Cfa, compte tenu de la défalcation des jours non ouvrables et fériés». Ce qui leur permet d’établir : «Le maire Talla Diagne est à la tête de l’institution municipale depuis 2014. Donc six ans de bamboula estimés à 160 millions de franc Cfa.»

Le collectif compte porter plainte pour que «justice soit faite dans cette affaire». De plus, il interpelle «le procureur de la République afin qu’il s’autosaisisse du dossier», et exige également une délégation spéciale.

En réponse, le maire de Thiènaba, Talla Diagne, dénonce «une cabale politique, orchestrée par des opposants mécontents». Il dit ne pas comprendre «l’acharnement et la précipitation» des membres de ce collectif. Et conseille, «quelles que soient nos ambitions politiques, nous devons être sereins mais objectifs et clairs dans nos déclarations». Revenant sur la gestion de la carrière, il met tout sur le dos du collecteur, en expliquant que «quand nous avons constaté en 2019 l’affaire au sein du Conseil municipal, une commission d’enquête a été créée pour mener une enquête».

Il fera remarquer que les chiffres dans la gestion de la carrière varient en fonction du besoin. Pour preuve, dit-il, «du lundi 1 au vendredi 12 février 2021, nous avons collecté 850 mille franc Cfa et du 15 au 26 février 719 mille franc Cfa. Ce qui nous donne un cumul dans le mois 1 574 000 alors que dans l’enquête de la commission nous avions eu 2 112 000 franc Cfa pour le mois».

Pour l’heure, le maire de Thiènaba annonce des mesures fortes dans la gestion de la carrière. «Désormais quand le collecteur descend chaque soir des carrières, il remet la recette du jour au Président de la commission des finances (Pcf) qui lui fait une décharge. Et quand on épuise les tickets commandés, le Pcf remet l’argent à la secrétaire municipale qui le donne à son tour à l’agent comptable. Ce dernier se chargera ensuite d’aller le verser au Trésor public. C’est ce qui se fait maintenant.»