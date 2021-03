Malgré le nombre important de tests réalisés hier, (1850) seuls 64 nouveaux cas ont été enregistrés. Parallèlement trois décès ont été déplorés, a informé le porte-parole du ministère de la Santé. Selon le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, ces nouvelles contaminations se décomposent en 27 cas contacts suivis par les services sanitaires, et 37 autres cas issus de la transmission communautaire,

D’après le directeur de la Prévention, 331 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

Cela fait que depuis l’apparition de cette maladie, le Sénégal a comptabilisé 38 520 personnes ayant contracté le virus, parmi lesquelles 36 753 guéries, 1037 décédées et 729 patients encore sous traitement dans les structures hospitalières et extra hospitalières du pays, à en croire les informations émanant du ministère de la Santé et de l’action socia­le.