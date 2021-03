Les enseignements et apprentissages sont suspendus dans les écoles et établissements publics comme privés, d’enseignement général, technique et professionnel, ainsi que dans les différents cycles : préscolaire, élémentaire et moyen-secondaire de ce lundi 8 mars au Samedi 13 mars 2021 sur toute l’étendue du territoire national.

La mesure est prise conjointement par le ministère de l’Education nationale et celui de la Formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion. Les ministres Mamadou Talla et Dame Diop se disent préoccupés par le souci de protéger les élèves, les enseignants et l’administration scolaire des manifestations accompagnées de scènes de violence qui ont fortement perturbé le déroulement des enseignement-apprentissages la semaine dernière.

Dans leur communiqué, les ministères de l’Education nationale et de la Formation professionnelle recommandent fortement aux parents d’élèves de garder un œil vigilant sur leurs enfants afin de les préserver des risques de dérives d’éventuelles manifestations. Enfin, il est demandé à tous les élèves du Sénégal de mettre à profit cette période pour ap­prendre et réviser à la maison.

Par ailleurs, le Syndicat des Inspectrices et Inspecteurs de l’Education nationale au Sénégal (Siens) a appelé à la retenue et au sens de responsabilité pour préserver l’école hors de cette crise. Pour les syndicalistes, cette situation, cumulée aux effets de la crise sanitaire, si on n’y prend garde aura irrémédiablement une incidence négative à moyen et long terme sur le processus de développement qui repose essentiellement sur le socle de la production et de la consolidation du capital humain.