Le «climat tendu et lourd de dangers» préoccupe les organisations de la Société civile actives dans le secteur de l’éducation et de la formation. Dans un document signé, entre autres, par la Cosydep, le Sels, le Sudes, l’Uden, l’Unapes, le Saems, il est demandé «principalement au chef de l’Etat (autorité suprême, gardien de la Constitution et clef de voûte des institutions) de s’adresser publiquement et urgemment à la Nation». Selon les organisations signataires, il s’agit «d’appeler à l’apaisement, à la responsabilité, à la sérénité en vue d’une part, de garantir la stabilité et la paix sociale et d’autre part, d’inviter à la cessation immédiate de tous les actes de violences».

Les membres de ces organisations demandent aussi au chef de l’Etat de «faire preuve d’un esprit de dépassement au nom des intérêts supérieurs de la Nation». Dans la même dynamique, ils souhaitent qu’il «annonce des mesures concrètes de sortie de crise qui rétablissent les libertés individuelles et collectives, le droit à l’information en écartant toute forme de politisation».

En outre, ces organisations attendent aussi du président de la République, qu’il décrypte «les différents messages lancés par le peuple au cours de ces évènements en s’appuyant solidement sur le leadership religieux, coutumier et communautaire, garants reconnus de l’équilibre social».

Tout en approuvant «la décision de suspendre les enseignements en tant que mesure de sécurisation des élèves, du personnel enseignant et administratif», les signataires de cette déclaration manifestent «leur demande pour une protection optimale de l’espace scolaire». Ils marquent également «leur opposition à toute violation des ‘’franchises scolaires’’ et/ou instrumentalisation de l’institution scolaire». A ce titre, les organisations signataires «demandent au chef de l’Etat de sécuriser et de protéger particulièrement l’espace scolaire, en tant que patrimoine national».