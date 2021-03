L’exploitation faite de la déclaration du Khalife général Faydatou Tidjania Moukha­madou Mahi Ibrahim Niass donne l’impression d’un travail mal fait de la part des réseaux sociaux et de la presse. «Certains montages et exploitations laissent croire à une prise de position affirmée en faveur ou à des critiques d’un camp donné de la part du Khalife général de Médina Baye dont les sorties publiques, riches en teneur, sont toujours empreintes d’impartialité et d’un caractère rassembleur», a fait savoir le cabinet du Khalife de Médina Baye.

Dans une précision rendue publique, le cabinet du Khalife a tenu à rétablir la vérité en replaçant les propos du guide religieux dans leur véritable contexte. «Le Khalife général a appelé les acteurs de tous bords à adopter une attitude qui incite à la paix, à l’apaisement, à la stabilité nationale et à la cohésion sociale» souligne le document.

Et mieux, poursuit le cabinet du Khalife : «Cheikh Mouha­madoul Mahi Ibrahim Niass a condamné les casses et les actes de vandalisme et se dit affligé par les pertes en vies humaines et la désolante série de destructions de biens privés et publics».

Après avoir invité au respect des institutions, le Khalife lance un appel pour l’arrêt des actes de vandalisme qui ne font qu’entraîner le sous-emploi.

D’après le cabinet, le Khalife invite l’Etat à «adopter une mission éducative qui prend en charge les valeurs du civisme et de la culture citoyenne en vue d’inculquer à la jeunesse la conscience des enjeux qui l’interpellent».

Dans la même foulée, le guide religieux plaide pour la préservation des ressources dont l’exploitation profitera aux Sénégalais, fait remarquer le document. Sans oublier d’inviter les parties prenantes à plus de responsabilité et le chef de l’Etat à plus d’écoute pour une meilleure prise en compte des préoccupations de ses concitoyens.