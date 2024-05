Malgré le fait qu’ils soient à leur première expérience gouvernementale, les ministres du nouveau régime ont la confiance du Pm Ousmane Sonko. Ce dernier affiche l’espoir de les voir répondre aux attentes placées en eux. C’était lors d’un séminaire gouvernemental tenu ce samedi.

Par Amadou MBODJI – Le Pm Ousmane Sonko est conscient que les ministres ne disposent d’aucune formation pour être ministre, mais espère que l’équipe qui compose le nouveau gouvernement soit à la hauteur des attentes placées en elle. «Je crois que la majorité des ministres autour de cette table en sont à leur première expérience, comme nous tous. Il n’y a pas d’école pour former un ministre. Mais, nous sommes conscients que chacune et chacun, ceux qui sont là ont le potentiel et les dispositions pour être le meilleur ministre de l’histoire du Sénégal dans son domaine. Mais il était utile d’harmoniser sur un certain nombre de pratiques. Ce qui a démarré aujourd’hui», a déclaré le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, lors d’un sémi­naire gouvernemental sur l’importance des fonctions confiées aux ministres et secrétaires généraux de la Présidence et du gouvernement.

Tenu avant-hier samedi, ce séminaire a été présidé par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le Pm Sonko a remercié le président de la République «d’avoir rapidement pris l’initiative d’organiser ce séminaire», estimant que «c’est parce que c’est un besoin».

Après avoir réussi à supplanter l’ancien régime, le nouveau pouvoir, qui prône la rupture, a mis en place un gouvernement de 25 ministres et 5 secrétaires d’Etat pour apporter les changements pour lesquels les Sé­négalais ont porté leur choix sur eux, au soir du scrutin présidentiel du 24 mars dernier. Avec au bout du compte une victoire dès le premier tour du Président Bas­sirou Diomaye Diakhar Faye.

