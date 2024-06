70% de la clientèle de la Société nationale d’électricité (Senelec) sont actuellement au prépaiement, a indiqué hier Tabara Ndoye Ba, Directrice principale commerciale de la Senelec, lors d’un atelier d’échange sur le compteur Woyofal.

Par D. FAYE – En fin juillet 2023, la Société nationale d’électricité (Senelec) compte 2 millions 198 mille 624 clients dont les 70% sont au prépaiement. Ce qui démontre, selon Tabara Ndoye Ba, Directrice principale commerciale de la Senelec, que le produit Woyofal est bien accepté par les consommateurs. «Le système de prépaiement est très prisé par les clients. Actuellement, nous avons 1 million 634 mille clients au prépaiement depuis le démarrage du produit. 70% de notre clientèle sont actuellement au prépaiement», a-t-elle indiqué hier, lors d’un atelier d’échange sur le système de prépaiement Woyofal.

Pour rappel, moult récriminations ont fusé ces dernières semaines, sur les réseaux sociaux, contre la facturation du Woyofal de la Senelec. Mais de l’avis de la Directrice principale commerciale de la Senelec, «c’est une fausse polémique, d’autant plus que les tarifs appliqués en ce moment sont ceux issus du décret 2022 de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (Crse), et ces tarifs sont appliqués depuis le 1er janvier 2023, donc il n’y a pas eu de changement. Ce sont ces tarifs qui sont actuellement en vigueur.

Ce qu’on peut noter, c’est qu’on est en période de chaleur, les clients ont besoin de beaucoup plus d’énergie, et cela peut se répercuter sur la consommation des clients corrélée à la période de vacances où tous les enfants sont à la maison et les appareils tels que les téléviseurs sont allumés H24.

Il n’y a pas encore une nouvelle hausse de prix de l’électricité». Mieux, précise-t-elle, «la Senelec n’a pas la possibilité d’augmenter les tarifs à l’insu du consommateur. Car nous sommes dans un secteur régulé et normé, et tout se fait avec l’aval du régulateur qui est la Commission de régulation du secteur de l’énergie».

Et en guise de recommandation, la Dpc de la Senelec exhorte les clients à dialoguer avec leur compteur Woyofal pour en tirer le meilleur profit.

Elle renseigne : «Le compteur Woyofal est doté de code qui vous permet de dialoguer avec le compteur, d’avoir votre consommation moyenne mensuelle sur les 6 derniers mois.

Pour les clients domestiques petites puissances, ils sont dans la catégorie de la première tranche, qui est de 0 à 150 kWh. La deuxième tranche ajoute 100 kWh à la première, ce qui fait 250 kWh. Et ces deux tranches associées sont appelées tranches sociales, d’autant plus qu’elles sont exonérées de Tva pour protéger les consommateurs à faibles revenus. La troisième est composée de ceux qui consomment beaucoup.»

Concernant les réclamations, la Senelec en a reçu 34 mille 099 en fin juillet 2023 dont 24% liés au problème de recharge avec le clavier, 21% aux compteurs bloqués suite à l’épuisement de crédit ou manipulation et 18% aux demandes de renseignement sur le compteur Woyofal.

dialigue@lequotidien.sn