Par Abdoulaye KAMARA (Correspondant) –

Le député de l’ex-parti Pastef, Guy Marius Sagna, est sensible à la question de vols récurrents de bétail qui empêchent les éleveurs du Balantacounda, dans le département de Goudomp, de dormir à poings fermés. Il a interpellé, à ce propos, le gouvernement du Sénégal à travers une question écrite en date du 29 août 2023. Dans le document dont copie est parvenue au journal Le Quotidien, le député Sagna note que «le département de Goudomp est en proie à une épidémie de vols de bétail». Il poursuit : «Les populations sont si éprouvées par ces vols de bétail et abandonnées par votre gouvernement sur la question qu’il faut craindre le pire.» Il a rappelé, dans la lettre, le dernier cas de vol survenu dans le village de Manécounda, commune de Simbandi Balante, et qui s’est soldé par la mort de 2 présumés voleurs, puis l’incarcération de l’imam dudit village et du président du Comité de vigilance contre le vol de bétail de cette province dont certains villages sont divisés en 2 par la frontière terrestre entre la Guinée-Bissau et Sénégal. Et puis, il a fait cette mise au point : «Si le gouvernement ne protège pas les populations et leurs biens, elles n’auront d’autres choix que de s’auto-organiser et d’assurer elles-mêmes leur protection, leur sécurité.» Ensuite, le natif de Niaguis a adressé une série de questions au ministre de l’Elevage et des productions animales : «Quelles sont les dispositions prises pour protéger nos concitoyens du département de Goudomp et leurs biens ? Quelles mesures votre gouvernement compte-t-il prendre pour régler le lancinant problème du vol de bétail dans le Balantacounda ? Etes-vous allé à Goudomp pour discuter avec les éleveurs du département sur les difficultés liées à l’élevage, particulièrement au vol de bétail ?»

A rappeler que le vol de bétail est si fréquent dans cette partie de la région de Sédhiou que des Organisations non gouvernementales (Ong) de la place (Afrique Enjeux et Dynamique de Paix) ont cru bon de créer des comités de gestion de la paix entre la Guinée-Bissau et le Sénégal par crainte que les heurts, souvent armés, qui naissent de ces cas de vol, ne provoquent une profonde crise diplomatique et peut-être pire que cela.

