Après 10 jours de campagne riposte contre la maladie de la fièvre jaune, l’heure est venue de passer au bilan. Le district sanitaire de Tamba s’est livré à l’exercice. Et jusque-là, c’est le satisfecit, notent les autorités sanitaires. Le médecin-chef du district informe que, sur un objectif de 95% des cibles visées, le district a réussi à faire vacciner 94%.

C’est le moment de tirer le bilan de la campagne de vaccination riposte contre la fièvre jaune. Après 10 jours de vaccination de masse, le district sanitaire de Tambacounda a livré ses résultats. Selon le médecin-chef du district, sur les plus de 280 000 personnes ciblées dans sa circonscription sanitaire, plus de 270 000 d’entre elles ont été reçues par les équipes de vaccination. Ce qui fait dire au Dr Tidiane Gadiaga qu’un taux de réalisation de 94% est obtenu. Même si l’objectif de 95% fixé au départ n’est pas atteint, explique la blouse blanche en chef dans le district, avec les opérations de ratissage en cours, le taux va être dépassé. «Les personnes, qui n’ont pas pu voir les équipes médicales ou qui étaient en voyage lors du passage des équipes de vaccination, peuvent toujours se faire vacciner. Nous avons constitué des équipes pour cela et avons mis à la disposition des structures de santé des doses pour pouvoir les administrer à ces catégories citées tantôt».

Sur les difficultés rencontrées sur le terrain, le medecin les minimise. «Il y avait au début quelques résistances notées mais, nous les avons rapidement surmontées et avons convaincu les populations. Aujourd’hui, sur une population cible de plus de 280 mille individus, nous avons réussi à faire vacciner plus de 270 mille», s’est-il félicité.

Seuls 3 cas de Mapi décelés

Sur la population de 270 mille personnes vaccinées durant cette campagne, seuls 3 cas de Manifestation adverse post injection (Mapi), ont été recensés, a informé le docteur Tidiane Gadiga. Avant de rassurer que les 2 cas ont été des gens qui ont présenté des signes à effet mineur. Le seul cas à effet majeur est celui qui a eu un abcès après avoir été vacciné. Et heureusement, dira-t-il, il a été bien pris en charge et son cas traité. Une manière pour la blousse blanche de confirmer toute la fiabilité du vaccin.