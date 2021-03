La Cnts recommande à la direction de l’hôtel King Fahd Palace d’ajourner sa décision de licenciement de 79 de ses travailleurs et d’ouvrir des concertations. La centrale syndicale invite à la sérénité dans l’affaire Sweet beauté et exhorte les sénégalais à aller se faire vacciner.

La direction du King Fahd Palace hôtel a licencié 79 travailleurs de ses travailleurs pour «motif économique». «Cette décision surprenante et pour le moins radicale, intervient malgré tous les sacrifices demandés aux travailleurs pour sauvegarder les emplois, à savoir chômage technique, réduction des salaires de 50%, rotation de personnel pendant plusieurs mois», rapporte un communiqué de la Confé­dération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts).

Cette centrale majoritaire au sein du King Fahd Palace ne peut accepter une telle décision et demande à la direction de l’établissement hôtelier d’y surseoir et d’ouvrir des concertations avec les syndicats et les représentants des travailleurs.

Pour rappel, cette confédération avait organisé une journée de réflexion sur l’emploi et la résilience dans l’industrie touristique durant la période post Covid-19 pour trouver des solutions de sauvegarde des em­plois.

Cette journée, qui avait réuni les partenaires sociaux (Etat, travailleurs, employeurs) ainsi que d’autres acteurs de l’industrie touristique, avait conclu ses travaux par l’élaboration d’une déclaration avec plusieurs recommandations allant dans le sens de la sauvegarde des emplois, d’après la Cnts.

Selon la même source, Cette déclaration avait trouvé un écho favorable auprès des autorités de tutelle qui ont reçu instructions pour la signature d’un pacte national de stabilité sociale et de relance du secteur du tourisme et des transports aériens.

«Autant d’initiatives qui, avec le soutien du gouvernement au secteur, notamment la remise et la suspension d’impôts, le différé de paiement d’impôts et de cotisations sociales, l’appui direct, le remboursement de crédits Tva dans des délais raccourcis ainsi que la mise à disposition d’une enveloppe financière de près de 50 milliards, devaient nous éviter une pareille situation, au moins jusqu’à l’épuisement de toutes les stratégies de relance», rapporte le document de la Cnts.

Par ailleurs, analysant la situation nationale très tendue, marquée par «l’affaire Sweet beauté», la Cnts invite à la sérénité et à la retenue. Elle demande à la justice, dernier rempart de la démocratie, de traiter cette affaire en toute indépendance, avec impartialité et dans la transparence, en ne s’appuyant que sur les dispositions de la loi. «La liberté d’expression et de manifestation est un acquis démocratique obtenu de haute lutte», rappelle la Cnts.

Forte de ce constat, la confédération demande l’arrêt de toutes les arrestations liées à des manifestations pacifiques, pour apaiser la tension qui est très vive en ce moment. Elle estime qu’il ne faut pas dévoyer la priorité de la lutte contre la pandémie et de la relance de l’économie, «par une distraction qui peut troubler le calme et la sérénité de notre pays qui s’est engagé dans une voie de redressement économique et financier en vue de garantir aux populations un mieux-être dans cette période difficile marquée par la récession des plus grandes économies mondiales».

La Cnts se félicite de l’arrivée d’un premier lot de vaccins en vue de permettre, d’abord, au personnel de santé, qui est le plus exposé, à s’immuniser contre le Covid-19. Ainsi, elle invite la population à se faire vacciner pour freiner la propagation de la pandémie et suggère d’élargir les séances de vaccination dans les entreprises et services pour accélérer le processus et permettre la reprise rapide des activités économiques, «seule stratégie capable de remettre notre pays sur la voie de l’émergence».

La Cnts demande aux populations de continuer d’observer les mesures barrières pour que cette pandémie ne soit plus qu’un mauvais souvenir au Sénégal.