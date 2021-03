Les effets du vaccin contre le coronavirus, ont-ils commencé à se faire sentir ? Tout porterait à le croire, au regard des nouvelles contaminations enregistrées hier. Le nombre de nouveaux cas positifs a considérablement baissé en 24 heures.

D’après le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, sur 1273 tests réalisés, 100 nouvelles contaminations du Covid-19 comptabilisés. D’après le directeur de la Prévention, ces nouvelles contaminations sont réparties comme suit : 42 cas suivis par les autorités sanitaires et 58 autres issus de la transmission communautaire.

A en croire le porte-parole du ministère de la Santé, parmi les cas communautaires, 29 sont recensés dans la région de Dakar et autant dans les autres régions du pays. Pour la journée de ce mardi, la région de Saint-Louis a recensé 10 cas communautaires.

Le Dr Ndiaye a annoncé par ailleurs le décès de 8 patients. Selon lui, 241 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

Un an après l’apparition de cette maladie dans le pays, 34 832 cas ont été déclarés positifs dont 29 402 guéris, 888 décédés et 4541 encore sous traitement.