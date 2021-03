Depuis l’apparition du 1er cas le 16 mars 2020, le district sanitaire de Mbour a effectué 3107 prélèvements dont 661 sont revenus positifs. Selon Jean-Jacques Malomar, le médecin-chef du district sanitaire de Mbour, parmi ces cas, il y a eu 7 cas importés et le reste étant réparti entre les cas communautaires et les cas contacts. Parmi ces 661 personnes infectées, il y a eu 18 décès ce qui représente moins de 1%.

Dans ce lot, 70% des cas sont soit testés à domicile soit testés dans les structures de santé. A en croire Jean-Jacques Malo­mar, actuellement 439 malades sont guéris et il y a des perdus de vue ; c’est-à-dire des personnes malades qui n’ont pas été prises en charge et qui sont au nombre de 11 et que 202 malades sont suivis dont 5 au niveau des Centres de traitement des épidémies et 197 à domicile. Ainsi, la cartographie des cas à Mbour il y a trois semaines se dessine comme suit : les cinq premières communes les plus touchées dans le district sont : Mbour qui vient en tête avec 83 cas, suivie de Saly (67), Ngaparou (13), Somone (9), Malicounda (6), Nguekokh (3) ; Mballing (1) et Sindia ferme la marche avec un cas. Il y a également des cas qui nous proviennent de la zone de Thiadiaye notamment Ndia­ganiao, Djilor, de Foudiougne, de Ngor et de Palmarin.