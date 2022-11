Dans le cadre de la lutte contre la désertification et de la gestion durable des terres, l’Union européenne, en partenariat avec la Fao, vient de lancer le projet Ripostes (Résilience et reforestation pour la sauvegarde des territoires et des écosystèmes au Sénégal) ce vendredi. Ce projet va toucher quatre communes du département de Fatick : Niakhar, Patar Sine, Diakhao et Niob. Cette dernière a abrité la journée de lancement en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal, Jean Mark Pisani.

Par Ndèye NDIAYE – Le bien-être des populations, précisément des couches vulnérables, a toujours été une préoccupation pour l’Union européenne, partenaire financier de Ripostes (Résilience et reforestation pour la sauvegarde des territoires et des écosystèmes au Sénégal). Ce projet va toucher quatre communes du département de Fatick, à savoir Niakhar, Patar Sine, Diakhao et Niob, pour permettre aux populations de s’adapter aux changements climatiques. Un phénomène qui impacte négativement leur vie. L’Union européenne avec la Fao a lancé le projet Ripostes, qui sans nul doute, avec la participation de tout un chacun, selon Jean Mark Pisani, sera une réussite au grand bénéfice de tous. «Je voudrais dire à ces partenaires de mise en œuvre (Fao), et à toutes les personnes et institutions engagées dans ce projet que nous comptons sur votre professionnalisme et sur votre esprit de collaboration pour faire en sorte que Ripostes soit un succès. Chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l’édifice. Face à l’urgence des enjeux et dans un contexte international incertain, l’échec ne nous est pas permis», a-t-il indiqué.

Dans la foulée, il a tenu à informer que «l’Union européenne est également un partenaire historique puisque dès le début, nous avons appuyé cette grande ambition panafricaine qui est la grande muraille verte à travers des initiatives phare telles que l’action contre la désertification. Depuis 2010, ce sont ainsi plus de 250 mille ha de qui ont été restaurés et plusieurs milliers d’emplois qui ont été créés». Le projet Ripostes matérialise ainsi, pour lui, l’engagement renouvelé de l’Ue à faire de la lutte contre la désertification et de la gestion durable des terres une priorité absolue, en appui à ce projet fédérateur qui couvre les 11 pays africains de la bande sahélo-saharienne, de la Mauritanie à Djibouti.

En écho, le représentant de la Fao au Sénégal, M. Guei, enchaîne : «Comme son nom l’indique, le projet Ripostes constitue véritablement une riposte aux changements climatiques. Le Sénégal est un pays sahélien soumis à beaucoup d’aléas et de changements climatiques, c’est pourquoi je salue l’excellente idée des dirigeants africains qui ont pris l’engagement de mettre en place la grande muraille verte. Elle a pour rôle de lutter contre la désertification, la dégradation des sols pour qu’on puisse remettre la biodiversité au niveau de chaque pays membre.» Le représentant de l’Union européenne a insisté également sur la nécessité de produire rapidement des résultats concrets et tangibles sur le terrain, notamment la création des emplois verts pour les jeunes et l’installation de fermes agroécologiques.

