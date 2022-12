Pour faciliter l’accès des Très petites et moyennes entreprises (Tpme), l’Agence française de développement (Afd) a accordé à la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) un prêt de 15 millions d’euros, soit près de 10 milliards de francs Cfa et une subvention de près 330 millions de francs Cfa, soit 500 000 euros. Ce premier accord de financement entre les deux institutions financières a été paraphé hier.

Par Dialigué FAYE – La Banque nationale pour le développement économique vient de trouver une solution à la problématique des ressources longues. La Bnde a obtenu un important financement d’un montant de 15 millions d’euros, soit près de 10 milliards de francs Cfa, de l’Agence française de développement (Afd).

Pour le Directeur général de la Bnde, cette convention de financement qui a été signée hier, «est venue à son heure, parce que, grâce à elle, quatre objectifs majeurs de la Bnde pourront être mieux pris en charge». Ce financement explique-t-il, permettra à «faciliter l’octroi de crédits à l’investissement en faveur des Tpme pour des projets à forts impacts sociaux-économiques et environnementaux ; améliorer l’inclusion financière, en particulier des femmes, par la stimulation et le financement du secteur des Systèmes financiers décentralisés (Sfd), notamment en milieu rural». Ce crédit devrait également, favoriser d’après Thierno Seydou Nourou Sy, le «renforcement des capacités de la Bnde et la consolidation de sa position de banque publique inclusive de banque durable dans notamment les régions de Matam, de Tambacounda, de Kédougou, de Kolda, de Louga et dans d’autres zones en fonction de leurs besoins». La banque pourra ainsi, mieux contribuer «aux efforts du gouvernement dans la recherche de l’équité territoire en lui permettant de mettre en place un dispositif de financement dédié au développement de ces zones et en favorisant une synergie économique nationale entre les terroirs».

Subvention de près de 330 millions

Sur les conditions du prêt, le Dg de la Bnde s’est réjoui du taux d’intérêt qui selon lui, «pour la première fois de l’histoire de leur institution, est déterminé sur la base d’une marge négative avec un plancher de 0,25%. Ce taux d’intérêt exceptionnel comprend une bonification de l’Etat français». Et à son avis, ce financement d’une maturité de 12 ans avec un différé de 4 ans résout le problème des ressources longues indispensables pour l’accompagnement des Pme/Pmi sénégalaise dans la satisfaction de leur besoin d’investissement.

Commentant ce premier accord avec la banque sénégalaise, le Directeur de l’Afd considère que cette signature de cette ligne de crédit consolide un partenariat entre deux banques publiques de développement qui partagent la même conviction. En effet soutient Mihoub Mezouaghi, «dans ce contexte de crise et de tension sur les marchés financiers, il devient capital de faciliter l’accès aux financements du tissu des Tpme. Ce partenariat, inscrit dans la durée, vise avant tout à promouvoir la création d’emplois sur l’ensemble du territoire sénégalais».

Au-delà du prêt de 10 milliards, l’Afd a mis en place une subvention de 500 mille euros, soit près de 330 millions de francs Cfa dédié au renforcement des capacités opérationnelles et commerciales du marché des Tpme, de la microfinance et de la chaine de valeur agricole dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan stratégique 2022-2026 de la Bnde.

