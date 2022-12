Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) a accordé, vendredi, un prêt de 39,30 millions d’euros, soit près de 26 milliards de francs Cfa, au Sénégal. Un financement destiné à la première phase du Programme national d’appui au ­développement intégré de ­l’élevage.

Ce financement, selon le service presse de l’institution financière multinationale de développement, «va servir à mettre en œuvre la première phase du Programme national d’appui au développement intégré de l’élevage». «Ce programme va identifier et mettre en œuvre les synergies nécessaires avec les projets de Zones spéciales de transformation agro-industrielle, particulièrement le projet d’agropole Nord, dans lequel la filière élevage est prioritaire. L’objectif principal est d’améliorer la production et la productivité du cheptel pour un meilleur approvisionnement en quantité et en qualité de la viande et du lait pour les futures unités industrielles», indique la même source qui cite des propos de Marie-Laure Akin-Olugbade, Directrice générale pour l’Afrique de l’Ouest et vice-présidente par intérim du Groupe de la Banque africaine de développement, chargée du Développement régional, de l’intégration et de la prestation de services.

32 mille bénéficiaires

Le programme, note le document, «va accompagner la politique sur la prophylaxie sanitaire et vétérinaire. Ainsi, cinq campagnes de vaccination contre les maladies animales vont être menées et le pays va développer un vaccin bivalent contre la maladie de Newcastle et la variole aviaire. Six laboratoires régionaux de diagnostic (Kaolack, Linguère, Matam, Tambacounda, Kédougou et Kolda) vont être réhabilités et dotés d’équipements modernes. 30 agents vont être formés au système national de surveillance épidémiologique et 75 autres au contrôle des denrées alimentaires d’origine animale». En outre, «le programme permettra d’accroître la disponibilité de biomasse végétale de qualité en accompagnant notamment dix producteurs de semences fourragères certifiées. Une ferme de production fourragère de 50 hectares pour l’incubation des jeunes et des femmes sera créée à Nguékhokh, département de Mbour, et 100 autres hectares vont être mis en place pour des entrepreneurs fourragers. Le programme prévoit aussi de construire 20 unités de densification et de compaction de fourrages en faveur des jeunes et des femmes ainsi que 20 unités de fabrique d’aliments de bétail et de volaille».

Il est aussi attendu, de ce nouveau programme, la promotion «des modèles de production novateurs, avec la création de 30 mini-fermes laitières dotées d’un biodigesteur pour la valorisation des déjections animales par la production du biogaz ainsi que 12 plateformes modernes d’embouche bovine (centres équipés d’infrastructures permettant d’engraisser des animaux maigres destinés à la boucherie). Une ligne de crédit sera mise en place pour appuyer l’embouche ovine, l’élevage ovin naisseur, l’élevage laitier et porcin. Enfin, trois marchés à bétail, trois mini-unités d’abattage et de conditionnement de volaille vont être construits et équipés. 2500 transformateurs (boucheries, charcuteries, rôtisseries) seront formés aux normes sanitaires et à la production de produits différenciés (jambons, saucisses, saucissons, pâtés)».

Quid des zones d’intervention du programme ? Les collaborateurs du Dr Akinwumi Adesina, président de la Bad, citent les «régions de Diourbel, Louga, Kaolack, Kolda, Dakar, Thiès, Fatick, Kaffrine, Sédhiou et Ziguinchor, où l’accent sera mis sur les chaînes de valeur lait, viande et miel. Quelque 32 000 acteurs des chaînes de valeur dont 16 000 femmes et jeunes, vont bénéficier du programme».

Le 31 juillet 2022, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement au Sénégal comprenait 29 opérations, pour un financement total de 2,3 milliards d’euros.

