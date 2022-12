Le Rassemblement pour la citoyenneté et le développement (Rcd) n’existe plus. Un congrès tenu dimanche 17 décembre dernier a décidé de le dissoudre dans le parti présidentiel, l’Alliance pour la République (Apr). Au cours du congrès, plusieurs responsables de l’Apr ont réclamé la candidature du Président Macky Sall en 2024.

Par Abdoulaye KAMARA(Correspondant) – Un parti politique en moins dans le landerneau du Sénégal. Le Rassemblement pour la citoyenneté et le développement (Rcd), jusque-là formation membre de la mouvance présidentielle, s’est fondu dans l’Alliance pour la République (Apr), parti du Président Macky Sall. C’était hier, dimanche 17 décembre, au cours d’un congrès extraordinaire auquel ont participé des délégués de toutes les communes du département, mais aussi ceux des autres régions d’implantation du parti à travers le pays. «17 décembre, une date symbolique dans l’histoire politique du Sénégal», a enseigné Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l’Urbanisme et de l’hygiène publique, à la tête d’une forte délégation de l’Apr comprenant, entre autres, les ministres Moussa Baldé de l’Enseignement supérieur, Me Moussa Bocar Thiam de la Communication ainsi que les Dg Alpha Bocar Baldé de la Sodagri et Abdoulaye Dièye de l’Aibd.

Poursuivant son cours d’histoire, Abdoulaye Sow a dit : «Le 17 décembre 1962, des gens ont décidé de saper les fondements du pouvoir, à l’interne. Le 17 décembre 2022, Ibrahima Barry (Secrétaire général du Rcd) a décidé de renforcer le pouvoir contre ses fossoyeurs d’opposants, irresponsables et sans programme.» En verve, le maire de Kaffrine a dit : «Vélingara est le point de départ de la reconquête du pouvoir en 2024. Pour les élections à venir, nous n’avons pas de plan B. Nous avons un seul plan : c’est Macky Sall, le ­candidat de Benno bokk yaakaar.»

Le ministre Sow a alors inspiré tous les orateurs qui se sont succédé sur cette tribune installée dans l’enceinte d’un terrain de sport de la ville de Vélingara. Les ministres, Moussa Baldé et Me Moussa Bocar Thiam, Mamadou Oury Baïlo Diallo, maire de Vélingara, Aminata Diao, haut conseillère des collectivités territoriales ont tous réclamé la candidature du Président Macky Sall à l’élection présidentielle de 2024. Invariablement, tous ont argumenté sur la nécessité de barrer la route à des opposants «amateurs, aux mains inexpertes, sans programme, l’injure à la bouche, dangereux pour la stabilité du pays, revanchards…»

«Une suite logique d’un vieux compagnonnage avec Macky»

Ibrahima Barry, Secrétaire général du Rcd, vedette du jour, dans sa déclaration, a expliqué et argumenté son choix de se fondre dans l’Apr en ces termes : «Depuis sa création en 2017, le Rcd a accompagné son Excellence le Président Macky Sall dans la mise en œuvre de sa vision pour un Sénégal émergent, pour le bien-être de nos compatriotes. Personnellement depuis 2009, j’ai remporté des élections locales en tant que membre de la Coalition Benno Siggil Senegaal dans laquelle se trouvait le Président Macky Sall. Ce 17 décembre, les congressistes du Rcd ont pris la courageuse décision de statuer sur la fusion avec l’Apr. C’est une décision historique majeure. C’est une suite logique d’un vieux compagnonnage avec le Président Macky Sall. Ce n’est pas une décision unilatérale, c’est aussi suite à un appel du président de la République qui nous l’a demandé. Vous savez le contexte politique fait que le Président a besoin de beaucoup plus de soutien populaire pour donner beaucoup plus force à son parti.»

akamara@lequotidien.sn