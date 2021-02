3,74 milliards de francs Cfa, c’est le financement de la première phase 2021-2023 du Programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques (Sd3c) dont la convention a été signée hier par Amadou Hott, ministre de l’Economie, du plan et de la coopératio et Benoit Thierry, représentant du Fonds international de développement agricole (Fida).

Amadou Hott, ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, et Benoit Thierry, représentant du Fonds international de développement agricole (Fida) au Sénégal et directeur du Bureau sous régional Afrique de l’Ouest, ont signé hier une convention de financement d’un montant de 3,74 milliards de francs Cfa pour la première phase (2021-2023) du Programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques (Sd3c), un programme commun des organismes des Nations unies, G5 Sahel et Sénégal.

Le programme vise à consolider les moyens d’existence des petits producteurs, en particulier les femmes et les jeunes vivant en zones transfrontalières, par l’adoption de pratiques de production durables et d’approches de cohésion sociale et de transformation du genre.

La réalisation de cet objectif sera axée sur l’augmentation de la productivité et de la production, l’intégration économique et enfin le dialogue politique, coordination et gestion.

Au cours des trois premières années de mise en œuvre, le Sd3c interviendra dans les départements de Kanel, région de Matam, Podor, région de Saint- Louis, et Goudiry situé dans la région de Tamba­counda.

A terme, ce programme touchera 11 mille ménages agropastoraux, soit 110 mille personnes dont 50% de femmes adultes, 30% de jeunes qui participeront aux différentes initiatives pour accroître leur résilience.

Le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération rappelle que «la coopération entre le gouvernement du Sénégal et le Fida porte sur une vingtaine de projets/programmes touchant 667 mille 643 ménages et cofinancés pour un montant total de 875,43 millions de dollars américains dont 318,66 millions de dollars Us, représentant les contributions du Fida».

Amadou Hott s’est ainsi réjoui du «nouveau Pro­gramme d’options stratégiques pour le pays (Cosop) 2019-2024, d’environ 70 millions d’Usd, soit environ 35 milliards francs Cfa, validé par le gouvernement en décembre 2018 et approuvé par le Conseil d’administration du Fida». Pour cela, dit-il, «le processus emprunté a permis de définir les priorités nationales sur lesquelles le Fida devra axer ses interventions, les résultats à atteindre, les ressources à mobiliser et les partenariats nécessaires».