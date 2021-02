Les Lionceaux U17 se sont qualifiés mardi pour les demi-finales du tournoi qualificatif à la Can de la catégorie en étrillant la Mauritanie (4-0). Du coup, les gamins de Malick Daf, qui feront face à la Guinée-Bissau, sont à 90 minutes d’une qualification pour «Maroc 2021».

Sans trembler, les Lionceaux ont remis ça en surclassant la Mauritanie 4-0, hier au stade Lat Dior de Thiès. Un large succès qui permet aux gamins de Malick Daf de se qualifier pour les demi-finales du tournoi Ufoa A, qualificatif pour la Can U17, que le Maroc accueille en mars prochain. Les deux prochains finalistes étant directement qualifiés pour la prochaine Can, les cadets sénégalais se retrouvent du coup à 90 minutes du Maroc.

Pour revenir au match, il faut noter que les choses sont allées très vite avec un but matinal signé du buteur-maison Ibou Sané dès la 8e minute. Ce dernier comptabilisant déjà 4 réalisations après deux matchs.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+1), Ousmane Diop va aggraver le score (2-0) à l’issue d’un exploit individuel. Permettant à ses coéquipiers de regagner les vestiaires en toute sérénité.

En seconde période, les gamins de Daf vont maintenir leur nette domination en aggravant la marque par Modou Niang (58e) auteur d’une superbe frappe qui trouve la lucarne du portier adverse. Mamadou Gning va boucler la boucle en s’offrant le 4e but sénégalais suite à un coup franc, à la 78e minute.

La messe était dite. Les Lionceaux venaient de décrocher leur ticket pour les demi-finales qu’ils vont jouer contre la Guinée-Bissau bien que battue (0-5) par le Mali.

Logiquement sortis premiers de leur groupe, les Maliens, impressionnants depuis le début du tournoi, affronteront les Mourabitounes de la Mauritanie, repêchés après la suspension de la Gambie pour fraude sur l’âge. La finale est calée pour samedi prochain.

Pour rappel, les deux finalistes de ce tournoi qualificatif valideront leur billet pour la phase finale de la Can U17.

La Sierra Leone et la Gambie éliminées : Les tests IRM sont passés par là

Les tournois U17 constituent toujours des pièges pour les équipes qui fraudent sur l’âge de leurs joueurs. Le tournoi Ufoa A que le Sénégal accueille n’a pas dérogé à la règle.

Hier après le match Sénégal-Mauritanie, les organisateurs ont lâché une bombe en annonçant la suspension de la Gambie et de la Sierra Leone. Une décision prise suite aux tests IRM effectués sur des joueurs des deux équipes. Leurs identités ne sont pas dévoilées. Du coup, il ne reste plus que 4 équipes pour ce tournoi qui a fini de connaître ses quatre demi-finalistes.