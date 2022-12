Le ministre d’Etat, Abdoulaye Daouda Diallo, par ailleurs directeur de Cabinet du chef de l’Etat, qui visitait les stands de la foire agricole tenue à Guia, dans le cadre du Forum économique de Podor, a plaidé pour un accompagnement des femmes transformatrices du département de Podor.

Par Demba NIANG – Le dernier jour du Forum économique de Podor a été rehaussé par la présence massive d’autorités locales et gouvernementales dont le ministre d’Etat, Abdoulaye Daouda Diallo, par ailleurs directeur de Cabinet du chef de l’Etat. Venu visiter les stands de la foire agricole tenue à Guia, en compagnie de Mamadou Racine Sy, maire de Podor, ADD a été très attentif aux explications des femmes transformatrices exposant des produits forestiers, agricoles, entre autres. Il a échangé avec les exposantes sur leurs domaines d’activité, mais aussi sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Ainsi le ministre d’Etat a-t-il souhaité que ces actrices au développement local soient appuyées davantage. M. Diallo a demandé, en ce sens, au président du Conseil départemental et aux différents maires qui étaient à ses côtés de tout faire pour épauler ces femmes qui entreprennent de bonnes choses. «Nous devons prendre les choses en main en les accompagnants. Pour accompagner les femmes transformatrices du département, nous devons mettre des structures sur l’étendue du département pour les aider à se spécialiser en fonction des possibilités des différentes localités. J’ai eu à voir des produits issus de la transformation fruitière, d’autres de la transformation des céréales locales et des produits laitiers», indique l’ancien ministre des Finances et du budget. Pour Abdoulaye Daouda Diallo, ce qu’il y a lieu de faire c’est de «mettre en place des unités spécialisées en collaboration avec les différents maires et le Conseil départemental».

Tout de même, s’est-il réjoui des quantités de produits exposés par les femmes transformatrices des communes de Niandane et de Guédé Village et pour l’innovation apportée dans l’organisation de cette foire agricole.

Au-delà des expositions, la foire a été ponctuée d’échanges, de panels, de sessions de formation pour les jeunes et les femmes, de formalisation de plusieurs Groupements d’intérêt économique (Gie) et organisations par l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) qui a pris part au forum.

Correspondant