Le ministère de l’Education nationale, en partenariat avec l’Association solidarité pour la santé des femmes du Fouta (Asf), a initié des journées de consultations ophtalmologiques gratuites dans les régions de Louga, Saint- Louis et Matam. La cérémonie de lancement a été présidée par Docteur Cheikh Oumar Hann, ministre de l’Education nationale, le samedi 17 décembre 2022 à Podor.

Par Badé SECK – Sous la supervision des médecins-chefs des régions, des équipes médicales spécialisées dans la santé oculaire vont consulter les élèves des localités de Linguère, Podor, Fanaye Dièry, Ndioum, Aéré-Lao, Pété, Thilogne, Agnam Civol, Ourossogui, Ogo, Kanel, Orkadièré. Ces consultations ophtalmologiques seront suivies d’une distribution de plus de 10 000 lunettes.

A Podor, l’espace numérique ouvert a été très tôt pris d’assaut par des élèves, en particulier ceux souffrant d’une déficience visuelle. Pour Coumba Ndom, présidente de l’Association solidarité pour la santé des femmes du Fouta, tout est parti de 2009, une scène tragique à laquelle elle avait assisté. «Lorsque j’étais revenue de la France, en vacances, j’avais trouvé une femme enceinte, et lorsqu’elle voulait accoucher, on l’avait transportait par charrette, les deux enfants qu’elle portait étaient mort-nés, pire, elle avait perdu la vie aussi. Et quand j’étais repartie, la première chose à penser, c’était comment aider les populations, surtout dans le domaine de la santé et de la prévention», a-t-elle raconté, les yeux larmoyants.

Pour la présidente de l’association, l’Etat ne peut pas tout faire. C’est pourquoi, à son avis, toutes les bonnes volontés devraient apporter leur pierre à la construction de l’édifice. Selon Mamour Cissé, l’Ief de Podor, ces journées de consultations médicales sont venues à point. Nous avons été surpris de constater qu’il y a un grand nombre d’élèves qui ont un problème de vision. «Nous avons fait un recensement qui n’est pas exhaustif et que nous avons enrôlé 700 élèves qui souffrent d’une déficience visuelle. C’est pour dire que c’est un mal qu’il fallait prendre en charge», a déclaré le chef de la circonscription de l’éducation à Podor.

Pendant une dizaine de jours, la caravane médicale va sillonner les régions de Louga, Saint-Louis et Matam. Au total, 10 mille lunettes ophtalmologiques seront distribuées gratuitement aux nécessiteux. «Lorsque le président de la République nous confiait l’éducation, il nous a clairement dit de centrer nos priorités sur les élèves et les apprenants pour les mettre dans de bonnes conditions d’études à l’école ou à la maison. C’est pourquoi, quand nous déroulons cette caravane, c’est pour respecter les directives de son Excellence le Président Macky Sall. Nous remercions et félicitons l’association partenaire qui nous accompagne dans ce vaste chantier», explique Cheikh Oumar Hann.

Lors de la cérémonie de lancement de la caravane, Cheikh Oumar Hann a annoncé la signature d’une convention entre le ministère de l’Education nationale et l’Association solidarité pour la santé des femmes du Fouta afin de mieux prendre en charge les différentes pathologies dont souffrent les élèves.

bseck@lequotidien.sn