Le 34e Bataillon d’infanterie de Kédougou a bouclé mardi, «une mission commando» ayant permis de démanteler au moins dix sites clandestins d’orpaillage et d’exploitation de ressources naturelles le long du fleuve Falémé, dans le département de Saraya, a-t-on appris de son commandant, Daouda Faye. Dénommée «Thilal» (Epervier en langue pulaar), cette opération de cinq jours a été conduite le long de la frontière sénégalo-malienne.

Les patrouilles engagées dans cette opération ont par exemple démantelé une exploitation industrielle non autorisée de l’or sur le fleuve Falémé, à une quinzaine de kilomètres de Nafadji, un village situé dans la commune de Madina Baffé, selon le commandant du 34e Bataillon d’infanterie de Kédougou. «L’objectif visé à travers ces opérations, c’est de lutter contre toute forme d’activité illicite le long de la frontière avec le Mali, mais aussi et surtout de rechercher le renseignement pour mieux prévenir l’extrémisme violent dans la région de Kédougou», a indiqué Daouda Faye. Les exploitants de ce site non autorisé, de nationalité chinoise, ont pris la fuite à la vue des militaires pour se réfugier en territoire malien, a souligné le commandant du 34e Bataillon d’infanterie de Kédougou.

Les Forces de défense et de sécurité ont également démantelé au cours de cette opération, dix sites d’orpaillage clandestins et semi-industriels. Ils ont saisi du matériel constitué de 65 groupes électrogènes de différents types, 43 marteaux piqueurs, 12 plaques solaires, 3 détecteurs magnétiques d’or, 6 motopompes, 1 plateforme d’exploitation semi-industrielle contenant divers matériels et plus d’une centaine de dragues, selon le commandant Faye. Ce type d’opération est appelé à se poursuivre dans cette zone, afin de «nettoyer toute cette partie du sud-est du pays infestée de sites clandestins d’exploitation de ressources naturelles qui menacent la sécurité de la région de Kédougou», a-t-il assuré.