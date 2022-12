L’Etat, qui a remis hier 70 millions à 14 camionneurs sénégalais dont les véhicules avaient été incendiés au Mali, a ravi le Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal, qui demandait un geste de l’Etat depuis plus d’un an. Pour Samba Ndiobène Ka, il s’agit aussi d’un appui stratégique à un secteur essentiel «en termes de création d’emplois, d’éducation de nos enfants».

Par Justin GOMIS – Après plusieurs mois de galère et d’incertitudes, ils peuvent afficher le sourire. Le ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité sociale a remis hier, un montant de 70 millions de francs Cfa à 14 camionneurs sénégalais qui avaient subi, en septembre 2021, des actes de vandalisme sur leurs véhicules à Kayes. Cet appui financier va permettre à ces routiers de reprendre leurs activités. «Le président de la République a donné des instructions, allant dans le sens de les accompagner. Un montant total de 70 millions de francs Cfa leur a été remis, soit 5 millions de francs Cfa par transporteur, leur permettant de relancer leurs activités économiques», explique Samba Ndiobène Kâ, qui a présidé hier la cérémonie de remise des chèques aux chauffeurs à Diamniadio où est logé le ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité sociale. Il poursuit : «Le recensement est déjà fait avec le ministre des Infrastructures. Il revient au ministère de la Solidarité de les accompagner. Le geste de l’Etat est similaire à ce qui se fait pendant les inondations ou les calamités naturelles de manière générale.»

Il s’agit de voler au secours à un secteur stratégique «en termes de création d’emplois, d’éducation de nos enfants et de relations entre les différents pays» de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). «Ne serait-ce que pour ces différentes informations, on peut encore une fois de plus dire que c’est une nécessité d’accompagner le secteur des transports. Mon collègue en charge de ce volet a déjà fait le recensement avec la quasi-totalité des acteurs concernés», a-t-il fait savoir. Pour Samba Ndiobène Ka, «ce n’est pas le montant des sommes remises qui est important, mais le geste que l’Etat a voulu manifester à l’endroit de ces acteurs comme il le fait lors des inondations ou autres incendies touchant des Sénégalais». Selon lui, c’est une «façon de montrer aux populations que l’Etat est à leur côté à tout instant et en tout lieu».

Ce geste ravit le Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal, qui avait formulé cette demande après que des camions sénégalais ont été incendiés au Mali, en septembre 2021. En outre, l’Etat a pu récupérer, auprès de la douane malienne, des bus qui avaient été saisis, et le rapatriement des 161 camions qui avaient été immobilisés pendant plusieurs semaines à Kayes.

Il faut rappeler que ces évènements ont eu lieu en septembre 2021 après qu’un violent accident impliquant un camion malien a tué quatre personnes embarquées dans un taxi. C’était à Kaolack. Ce drame avait soulevé une vague d’indignation, principalement chez les jeunes qui s’en étaient pris quelques instants plus tard aux camions et camionneurs maliens en stationnement dans la ville.

En guise de représailles, des dizaines de véhicules sénégalais ont subi le même sort au Mali. A l’époque, une trentaine de camions sénégalais avaient été attaqués et vandalisés à Diboli, poste de douane malien. Les transporteurs avaient été délestés de leur argent et matériels importants. Au bout de quelques heures, la tension était retombée.

