Le gouvernement veut lancer au plus tard en fin juillet 2021 les travaux du parc forestier urbain de Dakar-Yoff, a annoncé mardi, à Dakar, le ministre de l’Environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall.

«Nous voulons que le lancement des travaux se fasse au plus tard le 30 juillet 2021», a-t-il indiqué à la fin de la première réunion du comité de pilotage chargé de la mise en œuvre dudit projet.

Le ministre a rappelé que le président de la République Macky Sall avait pris, le 15 juillet 2020 lors d’un Conseil des ministres, la décision de soustraire 10 ha de l’emprise de l’ancien aéroport Léopold Sédar Senghor pour en faire un parc forestier urbain.

En présence de son collègue de l’Urbanisme et du logement Abdoulaye Sow, le ministre de l’Environnement et du développement durable a expliqué les différentes étapes entreprises à ce jour pour la mise en œuvre de ce projet.

«Le chef de l’Etat veut que ces 10 ha soient classés. Ça veut dire que personne ne pourra revenir pour apporter des modifications ou changer quoi que ce soit. Telle est la volonté du président de la République de figer un parc forestier urbain dans la région de Dakar», a expliqué Abdou Karim Sall. «C’est un parc forestier, un cadre somptueux où les gens pourront s’épanouir», a-t-il avancé.

La rencontre, tenue au ministère de l’Environnement et du développement durable, a regroupé plusieurs acteurs concernés par l’aménagement de ce parc forestier urbain de Dakar-Yoff.

