Faire de la capitale du Sénégal une ville où il fait bon vivre, telle est l’ambition de la marie de Dakar, qui a présenté mardi, son Plan climat énergie territorial (Pcet). A travers ce projet, explique la mairesse, «la Ville de Dakar compte mettre en œuvre des actions d’adaptation, afin de réduire sa vulnérabilité au changement climatique. Elle ambitionne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25% en 2030 et de 54% à l’horizon 2050». Mme Soham El Wardini précise que la ville de Dakar s’est engagée à contribuer à l’effort national en mettant en œuvre le programme d’amélioration de la gouvernance urbaine pour une transition énergétique et écologique en vue de renforcer sa résilience pour le changement climatique.

Venu représenter le ministre de l’Environnement et du développement durable, Cheikh Fofana a magnifié cette initiative de la Ville de Dakar. Selon le directeur adjoint de l’Environ­nement et des établissements classés, ce document de stratégie de réduction des gaz à effet de serre s’inscrit dans le cadre des Nations unies sur les changements climatiques dont le Sénégal s’est pleinement engagé. D’après lui, l’énergie contribue beaucoup dans ces émissions de gaz à effet de serre. «L’accès à l’énergie est un pré requis au développement tant humain qu’économique. A l’instar d’autres pays de la sous-région, l’énergie représente près de 50% des émissions de gaz à effet de serre au Sénégal», relève M. Fofana.

Ainsi estime-t-il, tout programme qui contribue à la réduction des gaz à effet de serre aiderait le pays à répondre à ses engagements vis-à-vis de la communauté européenne. Et d’après lui, le Pcet qu’a présenté la Ville de Dakar, est une réponse qui s’inscrit dans le cadre du Plan Sénégal émergent et du Pse vert pour lequel le gouvernement attache une importance capitale en ce sens qu’il contribue à l’amélioration de l’environnement. Les bases d’une économie sobre en carbone et résiliente au changement climatique devraient à cet effet se fonder sur des politiques et programmes qui visent à réduire le niveau d’émission surtout dans le secteur fortement énergétique. Son souhait c’est de voir toutes les collectivités territoriales suivre l’exemple de la mairie de Dakar.

Le Pcet est soutenu financièrement par l’Union européenne (Ue). A ce propos, indique l’ambassadrice de l’Ue au Sénégal, ce projet va être suivi d’initiatives qui vont se déployer pour concrétiser les engagements de l’Union européenne, prête à travailler avec la Ville de Dakar à travers la convention des maires. Laquelle rassemble autour des enjeux environnementaux, les autorités locales partout dans le monde et surtout dans les villes en Afrique subsaharienne. Irène Mingasson s’est ainsi engagée au nom de l’Ue à accompagner la mairie de Dakar dans sa lutte contre le changement climatique.