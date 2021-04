Dans le cadre de l’intégration du numérique dans la gouvernance au niveau local, la Ligue africaine des blogueurs et web activistes pour la démocratie (AfricTivistes) a lancé le programme Local open govlab (Log). Le Sénégal, la République de Guinée, la Guinée Bissau et le Niger sont les pays ciblés pour cette première phase du projet.

C’est une opportunité pour les collectivités locales du Sénégal, de la Guinée, Guinée Bissau et du Niger. Afric­Tivistes vient de lancer un projet qui vise à appuyer, outiller, former et accompagner les administrations locales à intégrer le numérique pour une politique de transparence budgétaire, une politique de gouvernance ouverte et d’administration inclusive, l’accès à l’information, et la co-création avec des dynamiques citoyennes. Il va déployer le Local open govlab (Log) dans le cadre de sa programmation stratégique 2021-2022. Ainsi, les collectivités locales qui souhaitent bénéficier des avantages sont appelées à déposer leur candidature. Au finish, ce sont huit collectivités locales qui seront retenues en raison de 2 par pays, suivant des critères d’éligibilité. En effet, un Volontaire Afri­c­Tivistes pour la gouvernance locale ouverte (Vagoa) sera affecté à chaque collectivité sélectionnée. Il va se charger d’accompagner la collectivité dans un domaine spécifique, en tenant compte de ses besoins prioritaires.

Dans un communiqué, les initiateurs du projet informent qu’il se fera en collaboration avec l’Administration locale pour l’atteinte des objectifs fixés. Il apprend aussi que c’est après un choix, suite à un appel à candidatures, que le Vagoa va être envoyé en mission dans un des pays cibles du projet pour 6 mois. «Pour les Vagoa, le Log permet de mettre en valeur leurs compétences au profit des collectivités locales. Leur contribution à des actions collaboratives et citoyennes va aider à impulser une dynamique nouvelle dans la gestion des affaires de la cité, favoriser l’accès à l’information publique et la dématérialisation des procédures administratives», expliquent les AfricTivistes. Le président Cheikh Fall soutient que l’objectif principal du programme Log est de contribuer à la création de collectivités modèles en matière de gouvernance locale ouverte, en commençant par quatre (4) pays en Afrique de l’Ouest. Le projet aussi vise à favoriser l’innovation, la co-construction, la participation citoyenne, à promouvoir la transparence et la redevabilité de ces collectivités locales à travers l’ouverture des données publiques.