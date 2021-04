Installé hier dans ses fonctions de Cemga, Cheikh Wade va axer son mandat sur le recrutement de meilleurs profils, en relevant les standards de la formation de ses personnels, pour assurer une nécessaire réadaptation dans le contexte actuel lourd de menaces.

Le Général des corps d’Armée Cheikh Wade a été installé hier dans ses nouvelles fonctions de Chef d’état-major général des Armées (Cemga). Le nouveau commandant en chef, qui mesure «l’honneur et le privilège que le Président vient de me faire», estime que «les Armées doivent continuer de prouver les raisons premières de leur existence comme garant de la défense de la cité». Dans ce contexte actuel lourd de nombreuses menaces, le Gl Cheikh Wade voudrait que le recrutement militaire soit de plus en plus «ciblé vers le profil des besoins prioritaires exprimé par les grands commandements». Il promet de parachever et de consolider «le programme infrastructurel majeur déjà entamé pour moderniser les plateaux pédagogiques de nos écoles, et centres de formation, de même que la récente formation des écoles techniques des armes et services, et la mise sur pied d’un pôle d’excellence de l’enseignement militaire supérieur».

Selon le Cemga, l’Armée doit relever les standards de formation des personnels. «Il nous faudra poursuivre cette quête de qualité dans la formation de nos ressources humaines si nous voulons disposer d’un instrument crédible et performant», dit-il en insistant sur le recrutement «de personnes ressources de qualité», en promouvant «une politique de recrutement mieux ciblée, une formation adaptée et des initiatives supplémentaires visant à une plus grande attractivité des actes».

Le ministre des Forces armées surligne les urgences dans son discours, en soulignant la lourde tâche qui l’attend. «Je sais que vous mesurez avec justesse l’ampleur de votre tâche. Le Président Macky Sall, chef suprême des Armées, en portant son choix sur votre personne, vous a renouvelé sa confiance, car il a reconnu en vous la compétence et les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire des Armées l’outil performant dont la Nation tout entière est fière» lui a-t-il signifié. Il ajoute : «Mon Général, en votre qualité d’officier général, dont la carrière est fortement marquée par les opérations, votre nomination tombe à un moment où la maîtrise des savoir-faire du cœur des métiers de notre institution est plus que jamais nécessaire au regard du contexte stratégique mouvant, marqué par le développement et le durcissement des menaces aux multiples facettes. Les Armées, dans leurs différentes composantes, terrestres, maritimes et aériennes, garantissent en permanence l’intégrité de notre territoire et notre souveraineté. A ce titre, la protection de nos approches maritimes, notamment au regard des richesses halieutiques et énergétiques dont excèdent et recèlent nos océans, revêt un intérêt stratégique, objet de l’attention des plus hauts décideurs politiques.» Face à cette situation, «nous devons être prêts et capables d’agir», souligne Me Kaba.