L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid) a débloqué 220 millions de F Cfa pour appuyer les activités de prévention et de lutte contre la fièvre Ebola au Sénégal. Dans un communiqué, l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal informe que «ce financement a été accordé en réponse à l’épidémie d’Ebola survenue en Guinée en janvier 2021». Expliquant l’importance pour notre pays de mener des activités de prévention contre cette maladie, le document souligne que «le Sénégal est considéré comme un pays très exposé au risque de propagation de cette maladie mortelle en raison de sa proximité avec la Guinée voisine». Dans la même veine, les auteurs du communiqué rappellent que «l’épidémie d’Ebola, qui s’était déclarée en Guinée en 2014, s’était propagée dans sept pays, dont le Sénégal, infectant plus de 28 mille personnes et provoquant la mort de plus de 11 mille autres». Ainsi, informe l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal, «l’Usaid et ses partenaires s’appuient sur les leçons tirées de cette flambée épidémique de 2014 pour orienter les efforts de réponse en cours, en mettant l’accent sur la prévention». Le communiqué renseigne également que «les fonds, disponibles depuis début mars, ont été affectés à trois activités de l’Usaid» et devraient commencer au début du mois d’avril. En outre, il est précisé que «les interventions cibleront principalement les localités situées le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée».

Par ailleurs, les auteurs du document déclarent que «cette nouvelle contribution du gouvernement des Etats-Unis à la lutte contre le virus Ebola témoigne de son engagement continu à accompagner le Sénégal dans ses efforts visant à améliorer la sécurité sanitaire à l’intérieur de son territoire». Ils ajoutent que cette contribution «entre dans le cadre d’un programme élargi d’assistance de l’Usaid, première pourvoyeuse de ressources au secteur de la santé au Sénégal, avec plus de 60 millions de dollars américains par an».