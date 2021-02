C’est un chiffre qui fait froid dans le dos. 689 personnes sont décédées au Sénégal des suites du Covid-19 depuis mars. La pandémie a fait 7 morts hier et 297 nouvelles contaminations.

A la longue liste des victimes de la pandémie du Covid-19 viennent s’ajouter 7 nouvelles personnes. Elles sont dorénavant 689 personnes à perdre la vie à cause de la maladie. C’est la principale information à retenir du bulletin quotidien, faisant état de l’évolution de la pandémie et présenté par le ministère de la Santé et de l’action sociale. Ce lundi 8 février, ce ministère a annoncé, par la voix du directeur de la Prévention, 297 nouvelles contaminations sur 2 361 tests réalisés, soit un taux de positivité de 12,58%. Sur les 297 nouvelles contaminations, 197 sont des cas issus de la transmission communautaire tandis que les 100 étaient suivis par les autorités.

Hormis Dakar et Thiès, la région de Louga détient le plus grand nombre de cas communautaires avec 16 contaminations. 295 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

58 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Depuis le 2 mars 2020 à ce jour, le Sénégal a enregistré 29 mille 057 cas positifs dont 23 mille 854 guéris, 689 décédés et 4 513 patients sous traitement.