Diankémakha chope enfin le virus. Jusque-là resté le seul district sanitaire dans la région, voire le pays, à ne pas avoir enregistré de cas de Covid-19, il est aujourd’hui atteint. Le virus a pénétré ses portes. Le Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention du ministère de la Santé et de l’action sociale, dans sa lecture de ce lundi du communiqué sur le bulletin du ministère de la Santé publique sur la situation de la maladie, en a fait écho. 1 cas de Covid-19 est enregistré dans le district sanitaire de Diankémakha, l’un des rares à avoir été épargnés jusque-là, a laissé entendre le directeur de la Prévention.

Depuis le début de la pandémie, le district sanitaire a toujours résisté au virus. Aujourd’hui, il est touché. Ce qui fait que tous les districts de la région ont enregistré des cas de Covid-19. De quoi alerter les autorités sanitaires qui appellent à plus de vigilance et au respect strict des gestes barrières pour mieux circonscrire la maladie. Depuis début février, note-t-on, 24 cas de Covid-19 ont été dénombrés, occasionnant 4 décès. Ces pertes en vies humaines sont réparties comme suit : 2 au district sanitaire de Tamba, un du côté de Koumpentoum et autant pour celui de Makacolibantan.

Toutefois, il faut rappeler que du 3 décembre, date de la seconde vague, à ce 8 février, 145 cas confirmés de coronavirus sont recensés dans l’étendue de la région. Parmi ces cas, 111 sont issus de la transmission communautaire, contre 34 cas contacts. Des décès au nombre de 16 ont aussi été notés depuis le début de la 2ème vague.

Présentement, 43 patients sont sous traitement dont 11 au Centre de traitement des épidémies (Cte), 2 en zone tampon (centre de santé) et 30 à domicile.

Ce qui donne, depuis le 2 avril 2020, date d’enregistrement du 1er cas à ce jour, 256 cas confirmés de Covid-19 dont 17 décès enregistrés, dans la région.