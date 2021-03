C’est connu : je suis Diola-Baïnounck.

Pas un Diola «Boy Dakar», ni un Diola «Boy Thiès», mais un Diola «Boy Brin» ou «Boy Ziguinchor» ou encore «Boy Casamance», indistinctement.

Or, avant Madiambal Diagne, voici ce que je titrais déjà : «L’électorat casamançais n’a jamais été et ne sera jamais à lui seul un faiseur de président de la République». C’était à la veille de la Présidentielle de 2019. Et, déjà donc, je m’insurgeais de la sorte contre la notion ontologiquement dangereuse et politiquement péril­leuse de «Sonko ololi» (littéralement en diola, «Sonko le nôtre»).

Plus récemment, je m’interrogeai en ces termes : «Ous­mane Sonko est-il le candidat (officiel) de la Casamance, ou des Diolas, d’abord à la Présidentielle de 2019, et ensuite pour toutes les Présidentielles à venir ?» Puis j’affirmai que «en 2019, des militants Apr Casamaçais étaient apeurés puis terrifiés à l’idée simplement de devoir voter pour leur mentor, le Président Macky Sall, aux dépens du candidat Ousmane Sonko»; avant d’en conclure avec gravité qu’il y avait là «comme un lourd passif pour la Casamance, qui restera tel, au mieux jusqu’en 2024, ou au pire pendant plusieurs décennies».

C’est pour ainsi admettre que le dernier «Lundi de Madiambal» en date est une alerte opportune, une piqûre de rappel à la raison, tout à la fois ; au moyen desquelles il n’a fait que désigner du doigt le mal et appeler celui-ci par son nom, son vrai nom.

Cependant, au lieu de s’en prendre au mal en question, d’aucuns préféreront plutôt tirer à boulets rouges sur lui. C’est plus facile et plus courageux.

Quand par exemple Madiambal Diagne parle de «rebelles Mfdc» affidés à Sonko, qui peut raisonnablement et sérieusement réfuter une telle thèse, si l’on sait qu’en Casamance, à ce jour, tous les leaders politiques qui se respectent disposent chacun de leurs propres «rebelles»?

N’a-t-on pas crié récemment sur tous les toits que le «Mfdc» aurait répondu favorablement à l’appel du pied à son intention de la part de Sonko ? De quel Mfdc s’agit-il ? En tout cas, pas celui dont je fus le secrétaire général.

Certes, on peut, parce qu’on en a le droit, ne pas féliciter en l’occurrence Madiambal Diagne, mais de grâce ! ne l’insultons pas.

Post facebook de J.F. BIAGUI