Le 3-5-2 mis en place par Aliou Cissé contre le Congo fait débat. Mais en fait, c’est un faux débat si on sait que le système préférentiel du sélectionneur des Lions reste et demeure le 4-3-3. Conscient qu’un système de jeu ne doit pas être figé, Aliou Cissé, en toute logique, cherche, à l’image de ses autres collègues techniciens, à tester un système alternatif. Ce qu’on ne peut pas lui reprocher. Décryptage.

Dans une de nos éditions, nous avions annoncé l’intention de Aliou Cissé de tester une défense à trois lors des deux derniers matchs des Lions, comptant pour les éliminatoires de la Can 2022. Adepte du 4-3-3, le sélectionneur des Lions a donc «plongé» en optant pour un 3-5-2 contre le Congo à Brazzaville. Match joué vendredi dernier et qui s’est soldé par un nul vierge. Sur la forme, une telle démarche peut se comprendre parce qu’étant une réflexion tactique tout à fait logique pour tout entraîneur qui croit à l’adage qui dit : «Un système de jeu ne doit pas être figé.»

Le système préférentiel de Aliou Cissé reste le 4-3-3

C’est pourquoi nous nous étonnons de cette levée de boucliers, venant de surcroit de certains anciens internationaux, qui reprochent à Aliou Cissé de jouer en 3-5-2. Ces derniers feignent d’oublier que cette défense à trois n’est qu’un système alternatif par rapport à la tournure d’un match ; et que le 4-3-3 reste et demeure le système préférentiel, pour ne pas dire le système-fétiche, du sélectionneur des Lions.

Un système qui garantit une assise défensive

Maintenant dans le fond, c’est vrai qu’il y a à redire par rapport à l’animation de ce 3-5-2 qui fait débat. Mais d’emblée reconnaissons-le, il y a un premier acquis à engranger : c’est cette assise défensive assez intéressante notée à Brazzaville où les Diables Rouges ne se sont presque pas créé des occasions dangereuses face à un axe à trois têtes bien en place et composé de Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté et Ousseynou Ba.

L’animation des couloirs, le maillon faible

Mais c’est surtout l’animation des couloirs extérieurs qui a été le maillon faible de ce système. Pourtant Krépin Diatta qui jouait le rôle de piston-droit, connaît bien ce poste où il est pourtant à l’aise en club, hier à Bruges et aujourd’hui à Monaco. D’ailleurs son repositionnement comme milieu offensif lors de ses derniers matchs en Equipe nationale, avait fait débat. Certains estimant qu’il est plus productif sur les côtés. Donc le choix de Aliou Cissé de l’aligner à droite est cohérent au vu du profil de l’ancien Brugeois qui va vite et qui défend bien. Et que s’il a été assez timide dans son couloir à Brazzaville, surtout en première période, ce n’est pas la faute du sélectionneur.

Quid de Fodé Ballo Touré ? Défensivement, rien à dire sur la prestation du latéral gauche monégasque pour son premier match sous les couleurs du Sénégal. C’est surtout en phase offensive où il nous a laissés sur notre faim, hésitant à plonger dans son couloir.

Sachant l’importance de l’animation des couloirs dans un système 3-5-2 ponctuée par des dédoublements et des centres, on peut aisément comprendre le fait que Aliou Cissé ne soit pas satisfait de la prestation d’ensemble de son équipe. Mais de là à lui demander de «brûler» le 3-5-2, c’est renier certains fondamentaux qu’exige le haut niveau.

Ce n’est pas donc pas une surprise si «Coach Cissé» a déclaré à la fin du match qu’il va continuer à tester un tel système. Il a les profils, à lui de faire en sorte que ses joueurs retrouvent certains automatismes ; et cela passe par une répétition générale… permanente.