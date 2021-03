Pour son premier match officiel après la levée des mesures restrictives liées à la pandémie du Covid-19, le stade Lat Dior de Thiès est prêt à abriter la rencontre opposant le Sénégal à l’Eswatini demain qui sera ouverte au public. Un match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Can 2022. Le directeur de l’infrastructure sportive rassure que tous «les travaux seront bouclés avant le match. Nous y sommes depuis», informe Iba Mar Ndiaye. Ce dernier de relever que les travaux concernent notamment «le traitement et la fertilisation du gazon, la construction de toilettes au niveau de la tribune découverte et la peinture en fond blanc de toutes les tribunes, des vomitoires en jaune et des marches en gris». Aussi, «le complément des chaises des virages et des bancs de touche, la pose des chaises avec dorsaux à la tribune couverte sont aussi prévus». Ceci dit-il, «pour offrir un bon cadre aux Lions du Sénégal».

Le stade Lat Dior a été fermé le 11 mars dernier sur décision de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et du ministère de Sports pour «reposer la pelouse». Parce que la qualité de ladite pelouse est souvent pointée du doigt par les acteurs du foot.

Au-delà de la pelouse, c’est aussi pour boucler les travaux entamés depuis plusieurs mois, afin d’améliorer la qualité de jeu au niveau de l’infrastructure sportive.