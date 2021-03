Au Sénégal, 49,86% des patients hémodialysés chroniques (Phc) ont eu des difficultés liées à l’approvisionnement en médicaments, (24,06%) à la réalisation des examens complémentaires, (28,4%) à une fistule artério-veineuse avec le Covid-19. Concernant leur activité professionnelle, 49 patients (14,2%) avaient des difficultés liées au transport. C’est ce qui ressort d’une étude d’évaluation sur l’impact psycho-social et économique du Covid-19 chez les Phc du Sénégal. Il s’agit d’une étude «multicentrique, rétrospective, descriptive et analytique» réalisée sur une période de 6 mois, allant du 1er février au 30 juin 2020 en incluant les Phc depuis plus d’un mois et consentant à participer à l’étude, selon l’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal. Elle a partagé ces résultats, avant-hier samedi, au cours d’un séminaire qui avait pour thème : «Le Covid-19 vu par les spécialistes.»

Trois cent quarante-cinq patients ont été inclus. Quatre-vingt-un patients (23,48%) pensaient que le Covid-19 avait un impact négatif sur leur traitement en dialyse, détaille le rapport. Il ajoute que deux cent cinquante-sept patients (74,49%) se percevaient comme personnes à risque, avec 128 patients (37,1%) qui étaient inquiets en se rendant en dialyse. En revanche, seuls 109 patients (31,59%) ont été testés par Pcr et 13 (3,77%) étaient positifs. Trois cent vingt-deux patients (93,6%) s’informaient à travers la télé ou la radio et 338 patients (97,97%) connaissaient les mesures barrières, d’après toujours l’enquête. Quatre-vingt-trois patients (24,06%) avaient des difficultés à appliquer les mesures barrières, principalement dans les transports, avec 64 patients (18,6%). Le port du masque était la mesure la plus connue de 331 patients (95,94%), renseigne le document. «Notre travail a montré que le Covid-19 a constitué un réel problème chez les Phc au Sénégal dont la majorité avait une bonne connaissance des gestes barrières contre la propagation du virus. La pandémie a engendré chez les Phc une angoisse et des difficultés dans le transport, l’approvisionnement en médicaments et l’accès aux soins spécialisés. Ces résultats pourraient aider à l’adaptation des stratégies de prévention et de prise en charge du Covid-19 dans les centres de dialyse», concluent les auteurs de l’étude.

«Le contexte surtout actuel marqué par la pandémie à Covid-19, il était question pour nous d’organiser cette tribune pour permettre à nos collègues de faire les différents échanges sur les cas pratiques et leurs expériences personnelles qu’ils ont eues à rencontrer durant cette pandémie. Mais partager également les récentes recommandations dans le sens de l’amélioration de la prise en charge de nos patients atteints de Covid-19», a déclaré Dr Fallou Niang, président de l’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal.