L’Amicale des élèves et étudiants ressortissants de Kédougou (Aeerk) veut profiter des richesses que procure le sous-sol de leur région. Lors d’une marche organisée hier, elle a demandé le recrutement des jeunes dans les sociétés minières. «Nous exigeons le recrutement des jeunes de Kédougou dans la plus grande transparence, la revalorisation des jeunes travailleurs dans ses mines. Ces jeunes sont victimes de marginalisation», dit Karamoko Samoura, président de l’Aeerk, qui demande plus de transparence dans le processus de recrutement dans les entreprises aurifères.

Ce n’est pas la seule doléance de ces étudiants, gonflés à bloc. «Nous demandons la construction d’un immeuble à Dakar pour les étudiants. Depuis 2006, nous sommes en location et nous payons des millions par an. Nous avons déjà un projet sur place. C’est un manque de volonté de ces sociétés et de nos autorités», regrette Karamoko Samoura. Dans son discours, il a insisté sur les conséquences de l’exploitation minière dans cette région. «Kédougou est menacée par l’exploitation minière avec une déforestation intense. Il n’y a même pas d’eau. Tous les arbres sont coupés. Tous les cours d’eau sont pollués. Le fleuve Gambie est à sec», persiste M. Samoura.

Par Ibrahima DIEBAKHATE – Correspondant