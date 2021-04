On a tendance à lier l’émigration clandestine au Sénégal à la modicité de l’offre pour l’emploi. Cela a pour conséquence de refaire les mêmes choses qui ont déjà été tentées auparavant, sans se poser des questions sur leur impact. C’est le cas du nouvel accord avec l’Espagne, pour faciliter le travail saisonnier dans le pas de Cervantès. En 2006 et 2007, on avait tenté la même chose. C’était déjà pour en finir avec les Boat peoples vers les Canaries. Et aujourd’hui, l’histoire se répète. A-t-on lu Marx et Hegel ?