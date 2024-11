Une majorité parlementaire pour la Coalition Pastef contribuera à désenclaver le département de Médina Yoro Foulah et permettra de mettre en œuvre de nombreux projets dans la zone. C’est ce qu’en résumé a fait comprendre Ousmane Sonko aux populations locales, lors d’un meeting au Stade régional de Kolda.Par Aladji BADJILANG (Correspondant)

– La tête de liste nationale de la Coalition Pastef, Ousmane Sonko, a déploré la situation de mise à l’écart du département de Médina Yoro Foulah, région de Kolda, par les régimes sortants. Plus vaste département du pays, le département de Médina Yoro Foulah, créé en 2008, vit dans un enclavement total. La localité est toujours coupée du reste du pays en période d’hivernage par les eaux de pluie. A en croire Ousmane Sonko, Médina Yoro Foulah est au cœur du programme de désenclavement. «Vous savez qu’il est très difficile d’accéder à Médina Yoro Foula qui n’a pas de bonnes routes. Même les routes intérieures de ce département ne sont pas praticables en toute saison», a déclaré le Premier ministre. D’ailleurs, la Boucle du Fouladou, tant chantée par les autorités du régime de Macky Sall, est toujours en chantier depuis 2015. Ici, les espoirs des populations de sortir du désenclavement sont des rêves transformés en cauchemars. Face à cette situation qui bloque le développement de ce département, l’ancien maire de Ziguinchor promet de corriger cette injustice.

Parlant de l’agriculture, Sonko a rappelé le statut de bassin arachidier qu’occupe la région de Kolda grâce aux gros producteurs d’arachide de Médina Yoro Foulah. Des productions record sont toujours enregistrées dans cette partie de la Casamance. D’où la possibilité de créer dans cette région de Kolda une deuxième usine Sonacos, selon le Pm.

Au cours de son méga meeting tenu au Stade régional de Kolda rempli comme un œuf par les militants et sympathisants de la Coalition Pastef, la tête de liste départementale s’est livrée à un exposé sous forme de cours magistral sur les potentialités de la région de la Casamance en termes de pôle économique viable. Pour Ousmane Sonko, ce caractère naturel de cette partie du pays est synonyme de frontières ou délimitations naturelles qui font environ 29 000 km2. Ce pôle sud, avec ses trois régions administratives, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, a des potentialités aux plans agricole et pastoral à exploiter positivement au profit des populations.

S’agissant de la région de Kolda, considérée comme l’une des plus pauvres de ce pays, Sonko dira que c’est une considération à corriger très prochainement grâce aux richesses inexploitées dans le domaine de l’agriculture où Kolda regorge beaucoup plus de terres cultivables. Et cela à côté de l’élevage où le nouveau régime pense mettre l’accent sur le croisement des espèces pour avoir plus de viande, de lait, et la peau qui va servir au développement de l’artisanat. Toujours dans cette région de Kolda, le bassin de l’Anambé, au plan agricole, est un levier sur lequel il faut s’appuyer pour une autosuffisance alimentaire. Pour cela, Ousmane Sonko parle de la possibilité de créer dans cette partie, la deuxième compagnie sucrière du pays grâce à l’existence de terres fertiles à grande échelle et qui sont favorables à la culture de la canne à sucre.

La présence de forêts en Casamance permet à ce pôle le développement du tourisme cynique par la chasse. Mais pour y arriver, il faut au préalable gagner la lutte contre le trafic illicite du bois. Une activité malsaine qui participe à faire disparaître les forêts à cause de la coupe abusive du bois qui sort du pays, empêchant du coup les menuisiers et artisans locaux d’accéder à la matière première. D’ailleurs, le développement du tourisme cynique et du tourisme religieux s’accompagne de réceptifs hôteliers dignes de ce nom pour accueillir les touristes en période de chasse, et les fidèles pendant des événements religieux. Cela va créer de l’emploi au profit des jeunes. Ainsi Ousmane Sonko promet de corriger le plus vite les agissements contre la forêt au profit de nos artisans et menuisiers.

Sur un autre registre, le Premier ministre s’insurge contre le faible taux d’accès à l’eau potable des populations du Fouladou. Face à ce fait, Ousmane Sonko dira que son gouvernement va lancer un programme de restauration de tous les forages vétustes, à côté d’un ambitieux programme de construction de nouveaux forages. A la question de l’aéroport de Kolda dont les travaux d’extension n’avancent plus depuis deux ans, le chef du gouvernement promet de s’engager pour la continuité des travaux et permettre à Kolda d’avoir un aéroport digne de ce nom en sa qualité de capitale régionale.

Face à ses militantes, militants et sympathisants, la tête de liste de la Coalition Pastef a invité les uns et les autres à l’unité et à travailler main dans la main pour donner au Président Bassirou Diomaye Faye une majorité écrasante à l’Assem­blée nationale lui permettant de dérouler le Projet au grand bonheur du Peuple sénégalais.

